Muzeul din Auschwitz a primit un număr record de vizitatori în 2018 Un numar record de 2,152 milioane de turisti din lumea intreaga au vizitat in 2018 fostul lagar nazist de exterminare Auschwitz-Birkenau, cu 50.000 de persoane mai mult decat in 2017, anul precedentului record, se afirma intr-un mesaj publicat vineri pe site-ul muzeului, informeaza AFP. Aproximativ 80% dintre acesti vizitatori au fost insotiti de unul dintre cei 320 de ghizi-educatori ai muzeului. Vizitele sunt ghidate si traduse in 20 de limbi. "Un procentaj atat de mare pentru aceia care decid sa cunoasca istoria Auschwitz-ului in timpul vizitelor de grup si ghidate are o mare importanta", a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

