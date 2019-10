Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul intalnirii anuale a Orașelor infrațite, in data de 28.09.2019, Muzeul de Istorie Turda in colaborare cu Primaria Municipiului Turda va organiza o serie de evenimente cu specific medieval,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- COMUNICAT DE PRESA O ZI MEDIEVALA LA TURDA Cu prilejul intalnirii anuale a Orașelor infrațite, in data de 28.09.2019, Muzeul de Istorie Turda in colaborare cu Primaria Municipiului Turda

- Oferta educationala a Fortelor Navale Romane, standuri interactive cu lucrari de matelotaj si echipamente de scufundare vor fi prezentate publicului bucurestean, sambata, 21 septembrie, la evenimentul Aeronautic Show 2019, care se va desfasura in parcul Crangasi si pe lacul Morii din Bucuresti. Evenimentul…

- Prima zi din cadrul Zilelor Turzii va debuta la ora 10.00, cu deschiderea oficiala, ora la care este anunțat debutul manifestarilor și in alte zone: Muzeul de Istorie, Zona Pietonala Centru, Parcul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incepand cu sesiunea de admitere septembrie 2019, oferta educaționala a Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava va include, in premiera, programul de studiu Asistența medicala generala, forma de invațamant cu frecvența, pe durata a 4 ani, care a fost autorizat provizoriu de ...

- Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava vrea sa-și promoveze gratuit oferta educaționla pe doua autobuze ale societații de Tranport Public Local pe o perioada de un an de zile. In acest sens conducerea unitații de invațamant superior a facut o solicitare catre proprietarul autobuzelor, Primaria municipiului…

- Perioada de inscrieri a debutat odata cu aceasta saptamana și se ca incheia vineri, iar examenul de admitere va avea loc peste o saptamana. Saptamana aceasta este in plina desfașurare perioada de inscriere a candidaților pentru examenul de admitere la Universitatea de Medicina și Farmacie Iuliu Hațieganu…

- Arad. O noua oportunitate pentru universitatea aradeana de stat, de a-și prezenta oferta educaționala in spațiul non-european, a fost fructificata in cadrul Targului Educației din Tunisia. Cel mai mare targ de profil a fost organizat in mai multe orașe tunisiene și s-a bucurat de prezența…