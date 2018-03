Stiri pe aceeasi tema

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a dispus marti revocarea secretarului de stat Paul Cotirlet, coordonator al departamentului care organizeaza Centenarul, pentru lipsa unui concept unitar si a unor obiective coerente, scrie adevarul.ro.Ministrul Culturii si Identitatii Nationale…

- Acad. Adrian Toader-Williams antreneaza nume internaționale la celebrarea Centenarului Marii Uniri cu o versiune Mesto-Jazz a apelului la unitate naționala, “Romanie, timpuri noi!” sub noul hastag #100AniRenaștem! Read More...

- ANUNȚ Lansare proiect expozițional si concursul pentru elevi „Marea Unire. Unitate prin arta” PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA, prin MUZEUL DE ISTORIE, impreuna cu cei doi parteneri Muzeul de Arta „Ion

- Cei interesati sa lucreze in sistemul bugetar au la dispozitie peste 25 de posturi scoase la concurs de catre mai multe institutii din municipiul Galati si din judet. Astfel, in municipiul Galati, Primaria organizeaza concurs pentru functia publica de inspector, clasa I, grad debutant – Compartiment…

- Joi, 1 martie 2018, Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” și-a deschis larg porțile pentru a primi vizitatorii, mici și mari, parinți, bunici, copii, elevi și foști elevi, toți cei care au dorit sa-i treaca pragul, iar elevii și cadrele didactice și-au deschis sufletele in intampinarea oaspeților. Evenimentul…

- Gradinița cu Program Prelungit „Mihai Eminescu” din Targu Jiu organizeaza vineri 2 martie, intre orele 9:45-11:00, Ziua Porților Deschise. Sambata 3 martie intre orele 10, 00 – 13,00, Scoala Gimnaziala „Gheorghe Tatarascu”, Tg-Jiu, organizeaza Ziua Portilor Deschise, eveniment dedicat…

- O imagine infatisand-o pe "Venus din Willendorf", o figurina cu o vechime de circa 30.000 de ani, considerata o capodopera a artei paleolitice, a fost cenzurata pe Facebook, a acuzat miercuri Muzeul de Istorie Naturala (NHM) din Viena, unde este expus acest celebru artefact, noteaza AFP. Statueta,…

- Institutiile de cultura trebuie sa isi popularizeze valorile cu ajutorul instrumentelor specifice mediului virtual, a afirmat miercuri ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, la intalnirea cu o delegatie a Google prezenta in Romania. Potrivit unui comunicat al MCIN, transmis AGERPRES,…

- Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad organizeaza o noua conferința cu tematica arheologica, in colaborare cu Institutul de Arheologie-Iași, Academia Romana/Filiala Iași. Dr. Alexandru Berzovan, in calitatea invitatului, va prezenta publicului perioada veacurilor V–III i.Hr. care se caracterizeaza, in spatiul…

- Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj deschide marti, 20 februarie 2018, seria evenimentelor omagiale prilejuite de aniversarea Centenarului Marii Uniri, cu o expoziție foto-documentara, itineranta, cu titlul „Contribuția lugojenilor la infaptuirea Marii Uniri”. „Acest…

- Pentru cateva ore, deputatul PSD Dambovița, Claudia Gilia alaturi de copii și cadrele didactice din Școala Cornești, a facut o vizita la Muzeul de Istorie din Targoviște. Cu toții au putut admira Expoziția ”Aurul și Argintul Antic al Romaniei”:”Bucuria de a fi in mijlocul copiilor, dar și emoția…

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, aduce la cunoștința publicului ca Olimpiada „Mestesuguri artistice traditionale” a inregistrat un nou succes in cadrul primei sesiuni de finanțare pentru anul 2018, demarata de Administratia Fondului…

- Devenit deja o tradiție, programul de pregatire pentru elevii de liceu, care vor susține examenul de Bacalaureat, se organizeaza și in acest an de catre Universitatea Transilvania din Brasov. Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și…

- Elevii suceveni au posibilitatea, in acest an, sa-si aprofundeze cunostintele de istorie, intr-un spatiu neconventional si intr-un mod interactiv la Cetatea de Scaun a lui Stefan cel Mare, in cadrul proiectului educational ”Lectia de 10”, derulat de Muzeul Bucovinei, a anuntat directorul institutiei,…

- Opera Brasov si Muzeul „Casa Muresenilor” Brasov ii invita pe iubitorii de muzica buna miercuri, 7 februarie 2018, la „Recitalul de la ora cinci”, intitulat de aceasta data, „Armonii in iarna”. Vor interpreta: sopranele Madalina Bourceanu, Maria Petcu-Catrina și Lacramioara Schuller, mezzosoprana…

- La inceput de an competițional 2018, singurul campion paralimpic din istoria Romaniei, Eduard Novak, are planuri mari. A stabilit - in premiera - cantonamente și concursuri peste hotare pentru micii cicliști de la Academia care-i poarta numele, astfel incat sa se pregateasca in cele mai bune condiții…

- Muzeul „Casa Muresenilor“ organizeaza in vacanta intersemestriala un program de educatie muzeala in zilele de 6, 7 si 8 februarie 2018. Programul se adreseaza elevilor cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani si se va desfasura zilnic in intervalul orar 10.00-12.00. Activitatile propuse…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Arad organizeaza marți 06.02.2018, incepand cu ora 10.00, la sediul Rectoratului Universitații Aurel Vlaicu din Arad (in Centru, langa Primarie - fostul Liceu Sanitar), o noua intalnire cu angajatorii și angajații din Arad. Vor participa reprezentantii ITM Arad, inspectori…

- Incursiune in istoria locala la Muzeul „Prima Școala Romana – 1879” din Campia Turzii Astazi, cu incepere de la ora 16:00, “Societatea Culturala Campia Turzii 775”, in colaborare cu Primaria

- Actorul George Ivascu, propunerea PSD pentru fotoliul de ministru al Culturii, a primit aviz favorabil de la comisiile de Cultura ale celor doua camere ale Parlamentului. In cadrul audierii, Ivascu a declarat ca o prioritate reprezinta revizuirea si completarea legislatiei din domeniul culturii in concordanta…

- In perioada 26 – 28 ianuarie, parterul Iulius Mall Suceava gazduiește Targul Handmade. Artizani locali iși vor expune creațiile realizate cu migala și imaginație, prin tehnici și materiale variate, spre incantarea celor care apreciaza unicitatea. Bijuterii felurite din pietre prețioase și ...

- Fundația Zamolxes organizeaza sambata, 27 ianuarie, de la ora 11.00, la Centrul Cultural pentru Tineret Zamolxes din incinta Caminului Petrol, primul atelier de lucru in cadrul proiectului "Smart Kids & Teens". Practic, este un curs care se adreseaza elevilor din ciclurile gimnazial și liceal de la…

- 159 de ani de la Mica Unire, mai puțin cu unul pana la Marea Reunire Organizațiile componente ale Alianței pentru Centenar au sarbatorit Ziua Unirii Principatelor Romane. 1918 a fost despre Unire, iar 2018 trebuie sa fie despre Reunire - acesta este mesajul transmis de sute de unioniști la Iasi, Galati,…

- Constanta se alatura protestele organizate in tara, astazi, de Ziua Unirii Principatelor Romane. De la ora 18.00, constantenii sunt asteptati in fata Prefecturii Constanta. Evenimentul este organizat de miscarea "Reusim" si "Rezistenta Constanta" pe reteaua de socializare Facebook sub numele "Uniti…

- Un concurs de teatru istoric pentru elevi, dedicat Unirii Principatelor Romane si Centenarului Marii Unirii, este organizat la Brasov, de Muzeul "Casa Muresenilor", in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean. Potrivit organizatorilor, la concurs s-au inscris un numar de noua gimnazii si…

- Cu prilejul aniversarii a 159 de ani de la unirea sub un singur domnitor a celor doua țari romanești, in data de 24 ianuarie 2018 Muzeul de Istorie Turda va avea program normal de funcționare. Read More...

- Un preot din comuna Alexeni, judetul Ialomita, s-a transformat in Dumnezeu pentru oamenii saraci din localitate. In incinta unei foste gradinite, duhovnicul a infiintat o cantina sociala unde serveste mancare calda tuturor celor greu incercati de soarta. Mesele sunt pregatite cu multa migala in bucataria…

- Asociația Infrastructura Alba Iulia organizeaza acțiuni de informare privind racordarea locuitorilor la rețeaua de gaz a municipiului. In acest sens, a transmis spre publicare urmatorul comunicat de presa: „Ca urmare a unor discuții avute astazi, la sediul Eon Gaz de pe str. OLTENIEI, in legatura cu…

- Actiuni dedicate Centenarului Marii Uniri se vor desfasura in judet in fiecare luna a acestui an, iar ca noutate, in octombrie se va organiza, pentru prima data, ''October Fest in Est'', in Parcul Arinis din Gura Humorului, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, presedintele…

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, va așteapta la un nou eveniment pentru copii ”Kids Club”. Obișnuiți cu evenimentul ce are loc an de an la Plaza Romania, locuitorii Sectorului 6 vor avea surpriza unor noi ateliere in care cei mici iși vor putea descoperi pasiunile și talentele…

- De 15 ianuarie, Academia Oamenilor de Știința din Romania sarbatorește, alaturi de intreaga națiune romana, Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. Ziua de naștere a geniului poeziei romanești, deopotriva unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii universale, constituie o data fundamentala…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de șef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului administrație publica locala. Read More...

- Televiziunea Intermedia Suceava, cu sprijinul Asociației SEVA, organizeaza marti, 30 ianuarie 2018, de la ora 17:00, la Muzeul de Istorie Suceava, dezbaterea intitulata: ”Opreste cancerul de col uterin!”. Acesta este si sloganul sub care Asociatia Europeana de Prevenire a Cancerului Cervical desfasoara,…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Inițiativa urmarește sa aduca recunoaștere performanțelor academice, in cercetare și implicare civica ale membrilor comunitații noastre academice. Astfel, au fost acordate premii in domeniile științe umaniste, științe sociale, științele vieții și ale pamantului, științe exacte și inginerie, la urmatoarele…

- In perioada 3-9 septembrie 2018 va avea loc la București cel mai important festival multicultural la nivel regional, WORLD EXPERIENCE Festival, pe scurt WE festival, noua titulatura sub care este prezentata a 4-a ediție a Festivalului Ambasadelor, ce revine cu un nou concept de celebrare a patrimoniului…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 31 DECEMBRIE. Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Loteria Romana…

- Ana Munteanu, castigatoarea Vocea Romaniei 2017 , a fost criticata de un deputat din Parlamentul Romaniei pentru ca a acceptat un premiu de la Igor Dodon. Ana Munteanu, caștigatoarea concursului „Vocea Romaniei”, originara din Republica Moldova, a acceptat Diploma de Onoare de la președintele țarii,…

- Restaurantele buzoiene aveau toate locurile ocupate, cu doua saptamani inainte de Revelion. Pregatirile sunt pe ultima suta de metri. Bucatarii stabilesc ultimele detalii legate de meniul festiv.

- Un puternic incendiu a izbucnit luni seara la mansarda unui imobil din municipiul Constanta. UPDATE: Pompierii au reusit, dupa mai bine de doua ore, sa stinga focul izbucnit luni seara la un imobil din centrul Constantei. Pompierii au reusit sa stinga focul izbucnit la mansarda unui imobil din centrul…

- Volumele „Tratatele de pace ale Romaniei 1919-1920” și „Romania in anii premergatori Marii Uniri 1916-1917” vor fi lansate la Muzeul Național al Literaturii Romane Miercuri, 20 decembrie 2017, incepand cu ora 12,00 in Sala Perpessicius a Muzeului Național al Literaturii Romane va avea loc lansarea…

- Constantenii care doresc sa intre atmosfera magica a sarbatorilor de iarna sunt asteptati miercuri, 20 decembrie, de la ora 17.00, la Muzeul de Arta din Constanta, la concertul de colinde "Noapte de vis, timp preasfantldquo;. Evenimentul este organizat de Universitatea "Ovidiusldquo; din Constanta.…

- Scoala Gimnaziala Anastasia Constanta va organiza maine, 19 decembrie 2017, ora 14.00, evenimentul "Simpozion tematic: Romania in Marele Razboi 1916 1918". Programul va fi impartit in trei sectiuni:1. Conferinta Romania in Marele Razboi 1916 1918, unde vor sustine alocutiuni: IPS Teodosie, Istoricul…

- Este vorba despre Istvan Szokolszky, omul care de sase ani incoace alerga continuu 24 de ore, o data pe an, pentru a strange bani pentru copiii bolnavi de cancer de la Spitalul Gavril Curteanu. Il veti putea sprijini si in acest weekend in Lotus Center acolo unde oradeanul…

- Consiliul Judetean Arges si Muzeul Viticulturii si Pomiculturii - Golesti organizeaza, in perioada 18 - 21 decembrie 2017, editia a VII-a a programului educational pentru gradinite si scoli: Te uita cum ninge, decembre! Manifestarea cuprinde doua ateliere de mestesuguri traditionale: Masca populara…

- Palatul Buckingham a dat publicitații luni un nou portret al prințului consort Philip, pictat de artistul nascut in Australia Ralph Heimans in anul in care soțul reginei Elisabeta a II-a și-a anunțat retragerea din viața publica, relateaza Reuters. Portretul, care îl arata pe prinț…

- Printre participantii la protestul de duminica seara, din Piata Victoriei, s-au remarcat liderii PNL, Ludovic Orban si Raluca Turcan, dar fosti ministri tehnocrati, precum Raluca Pruna si Vlad Voiculescu. In acest context, Paul Hitter, un apropiat al organizațiilor și persoanelor care organizeaza proteste…