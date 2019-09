Stiri pe aceeasi tema

- UNIC… O noua premiera pentru Romania, care s-a realizat la Barlad: doua comete au fost fotografiate in noaptea de 7 spre 8 septembrie. Fotografiile au fost facute de Ciprian Vantdevara, la Observatorul Astronomic din cadrul Muzeului “Vasile Parvan” din Barlad. Muzeograful a realizat doua astrofotografii…

- Interiorul tradițional al unei case transilvanene, care a fost reprodus de 42 de elevi brașoveni, poate fi vizitat la Coresi Shopping Resort, in perioada 3-14 septembrie 2019! In tabara organizata de Fundația Kronospan, in luna iulie 2019, 42 de elevi brașoveni au fost inițiați in meșteșugurile…

- Cladirea Muzeului Judetean Buzau urmeaza sa fie debransata de la reteaua centralizata de incalzire, dupa ce Ecogen, furnizorul de agent termic in reteaua centralizata de incalzire a orasului, si-a sistat activitatea. Muzeul Judetean este obligat astfel sa monteze un sistem individual de incalzire in…

- Relatia dintre Teodor Bradatanu, managerul Muzeului „Ion Irimescu” de la Falticeni, si trei dintre cei 8 angajati ai institutiei de cultura este extrem de tensionata. Doi dintre angajati au incalcat fisa postului si au participat la conferinta de presa a managerului, fiind timpul serviciului.

- Guvernul Romaniei va interveni, in regim de urgența, pentru inlaturarea efectelor incendiului care a afectat Manastirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Rameț, unul dintre cele mai vechi așezaminte culturale din Transilvania. Premierul Viorica Dancila a solicitat Ministerului Dezvoltarii Regionale…

- Brasovenii sunt asteptati, miercuri, 10 iulie 2019, de la ora 13.00, la vernisajul expozitiei „Deviations”. Expozitia va fi gazduita de Muzeul de Arta Brasov, unde vor fi si invitati din Franta. Asta pentru ca evenimentul se desfasoara in cadrul sezonului cultural Romania-Franta 2019 si a International…

- Intre 2 și 5 iulie 2019, la Muzeul Național al Marinei Romane, vizitatorii vor putea admira peste 200 de modele care ilustreaza remarcabil istoria navigației mondiale. Competiția, organizata de Federația Romana de Modelism, Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Constanța și Clubul Sportiv „Farul”…

- Peste 200 de concurenți s-au inscris la Salina Equines Horse Trophy, eveniment ce se va desfașura in acest weekend la Turda.