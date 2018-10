Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 9 octombrie 2018, la ora 19, cel mai nou punct fierbinte pe harta culturala a Capitalei, recent construitul MARe/Muzeul de Arta Recenta, curatoriat de Erwin Kessler, se va deschide pentru public. Primul muzeu privat de arta din Romania (dupa muzeul Simu, in 1910) se va deschide oficial, la Bucuresti,…

- Un autoturism a ramas suspendat pe parapetul ce desparte benzile de circulatie in Nordul Statiunii Mamaia, Zona Kaufland.Autoturismul, un Opel Astra, este inmatriculat in Bucuresti.Accidentul a avut loc duminica dimineata, in jurul orei 8.00.Deocamdata nu se cunosc cauzele producerii accidentului. ...

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri, intr-un interviu difuzat de Antena 3, ca nu s-a simtit confortabil auzind discutiile despre Romania care au avut loc miercuri in Parlamentul European, si intrebata fiind daca a avut senzatia ca politiceni romani „isi spala rufele in public”, Dancila a spus…

- Cotidianul ZIUA de Constanta continua actiunile initiate pentru restituirea istoriei Dobrogei si a personalitatilor sale marcante. De data asta, ZIUA de Constanta eternizeaza memoria istoricului muzeografului, arheologului, profesorului universitar, rectorului si omului cetatii, ctitorului Adrian V.…

- Luptatorul Costin Mincu, constantean la origine, dar aflat in prezent in Bucuresti, unde se pregateste cu Florin Mina la Tai Shin Do Gym Academy, a castigat partida sustinuta in gala "Noaptea glorieildquo; de la Viena.Costin a parasit categoria semigrea 86 kg si a urcat la grea 91 kg , unde l a intalnit…

- Ana Maria Filip, jucatoare de origine romana, care evolueaza pentru Franta, a fost starul Campionatelor Europene de Baschet are s-au incheiat duminica seara in Bucuresti, la Circul Metropolitan. Ana si-a condus echipa catre titlul continental si a fost inclusa in echipa turneului. La masculin, Serbia,…

- Directorul economic al Spitalului Universitar București, Liana Pauleanu, a demisionat in urma cu putin timp, in urma scandalului privind sporurile si conditiile din spital. „Menționez ca nu accept sa fiu tratata așa cum ați avut amabilitatea sa o faceți ieri in prezența Corpului de control al Ministerului…

- Muzeul de Arta din Craiova va invita, in perioada 24 august – 10 octombrie 2018, la proiectul expozitional “Oglinzi oglindite”. Proiectul este curatoriat de Erwin Kessler, organizat de Muzeul de Arta Recenta din București in colaborare cu Galeriile de arta-Reperaj ...