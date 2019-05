Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul saptamanii trecute, in zilele de 19-20 aprilie 2019, un numar de noua elevi pianisti ai claselor I-IV de la sectia muzica a Liceului de Arte “Sigismund Toduta” au participat la cea de-a VII-a editie a Concursului International de Interpretare Pianistica “Clara Peia” de la Lugoj. La primele…

- In organizarea Școlii Gimnaziale de Muzica „Filaret Barbu”, vineri și sambata, la Lugoj s-a desfașurat cea de-a VII-a editie a Concursului Internațional de Interpretare Pianistica „Clara Peia”. Competiția a reunit peste 100 de mici pianiști din Romania (Alba-Iulia, Ploiești, Slatina, Petroșani,…

- Un bloc ANL va fi construit pe raza municipiului Oraștie. Imobilul destinat tinerelor familii va fi amplasat pe strada Plantelor. Blocul ANL va avea un regim de inaltime P+2E, va avea 16 unitati locative. ANL a preluat temporar, de la Primaria municipiului Oraștie, amplasamentul pe care urmeaza…

- Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) intenționeaza sa-și suplimenteze locurile de cazare prin construcția unui nou camin studențesc. Acesta ar urma sa aiba 123 de camere dotate cu toate cele necesare pentru ca viața de student sa fie și mai placuta. Investiția se ridica la aproape 20.000.000…

- Intr-un oraș situat la circa 100 de kilometri de Alba Iulia, daca urci in mijlocul de transport cu imbracaminte murdara si urat mirositoare sau daca faci gesturi obscene si insulti soferii si controlorii de bilete risti sa primesti o amenda usturatoare. Potrivit municipalitatii din Cluj-Napoca,, normele…

- Asociatia Culturala Salvati Patrimoniul Timisoarei a fost invitata de primaria sectorului 8 „Josefstadt” din Viena si de Asociatia Austro-Romana „Austrom” din Austria, din care face parte si cunoscuta soprana timisoreanca Simina Ivan, acum solista la Wiener Staatsoper, sa realizeze la Viena o expozitie…

- Pasari Calatoare / Birds of Passage, cel mai recent film regizat de columbianul Ciro Guerra alaturi de Cristina Gallego va avea premiera in cinematografele din Romania pe 15 martie. Filmul poate fi vazut in avanpremiera incepand de miercuri, 13 martie. Din 15 martie, Pasari Calatoare va rula in 38 de…

- „TIMIȘOARA CURATA -PROGRESE MARI LA CAPITOLUL CURAȚENIE! Orice om de buna credința a vazut, fara indoiala, mobilizarea de forțe la curațenie pe care am facut-o ieri și alaltaieri, in primele doua zile ale campaniei TIMIȘOARA CURATA. Ea va continua și astazi și in zilele urmatoare. S-a razuit…