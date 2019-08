Guvernul Romaniei a adoptat, in ședința de luni, o Hotarare privind acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Muzeului Bucovinei, arata un anunț publicat de Ministerul Culturii, citat de Mediafax.Muzeul Bucovinei a fost pana in anul 2003 muzeu național in subordinea Ministerului ...