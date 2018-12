Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca ne-am nascut intr-un anume spațiu geografic, alaturi de alte persoane, este un aspect ce ține de hazard sau de destin. Faptul ca in timp am dobandit conștiința apartenenței de grup (fie acesta familia, prietenii, comunitați mai mici sau mai mari, divers definite) este un aspect legat de procesul…

- Muzeul ASTRA organizeaza in acest sfarșit de saptamana un nou eveniment, desfasurat in cadrul programului Targul de tara, un program care are ca scop promovarea si susținerea tradițiilor și a culturii gastronomice din satul romanesc. In acest sens, sambata, 8 decembrie, la Muzeul ASTRA, zona etnografica…

- Prezența Romaniei la Salonul Internațional de Patrimoniu de la Leipzig-Denkmal a avut anul acesta ecouri de excepție. Institutul Național al Patrimoniului și Muzeul ASTRA au expus cele mai valoroase demersuri de prezervare și de punere in valoare a patrimoniului natural și construit din țara. Demn…

- ACSINTE.100, expozitia cu fotografii de la inceputul secolului 20, din colectia personala a sergentului fotograf Costica Acsinte, va fi deschisa publicului din Constanta, in perioada 1 ndash; 3 noiembrie la Muzeul de Arta Constanta. Expozitia cuprinde 100 de fotografii, in format print si digital, semnate…

- Activitatea de stramutare a bisericii de la Vinta, aflata in pericol de a fi inghitita de apele acide si sterilul din barajul Valea Sesei, se apropie de final. Muncitorii si specilistii care lucreaza la activitatea de recuperare a pietrei si de extracte a picturii de pe piatra se confrunta, insa, cu…

- „Colegul și liderul nostru, dl Ciprian Stefan , tocmai a fost ales in funcția de Președinte al Rețelei Naționale a Muzeelor din Romania! Pe aceasta cale, noi, toți cei care alaturi de dumnealui suntem Muzeul ASTRA, il felicitam și-i dorim mult succes!” Read More...

- A doua ediție a seminarului internațional ”Museums Meet Museums” organizat de Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania este dedicat unui concept extrem de important pentru dezvoltarea muzeelor, anume cel de leadership. Read More...

- La Gala Restaurarii Romanești, Muzeul ASTRA, prin Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, a caștigat doua premii importante, ceea ce reconfirma atat valoarea speciaiștilor, cat și esența vieții culturale sibiene. Read More...