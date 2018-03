Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” anunța un program special de vizitare in intervalul 27 – 30 martie 2018, ca urmare a numeroaselor solicitari venite din partea instituțiilor de invațamant inscrise in cadrul „Școlii Altfel - Sa știi mai multe, sa fii mai bun”! In aceasta perioada,…

- In perioada 23-25 martie a.c., s-a desfașurat prima etapa a proiectului „Descopera și Cunoaște Romania", ediția Centenar, dedicata romanilor din toate comunitațile istorice. Aceasta a debutat pe data de 23 martie cu prezența in Romania a 50 de etnici romani din Ucraina – sudul Basarabiei. Programul…

- Și in 2018, la Muzeul Național al Harților și Carții Vechi, la fiecare final de luna muzica va dezvalui povestea unei harți cu insemnatate din colecțiile muzeului. Marți, 27 martie, de la ora 18:00, de Ziua Unirii Basarabiei cu Romania, publicul este invitat in saloanele Muzeului din Strada Londra nr.…

- Duminica cea de pe urma din Paresimi sau din Postul mare este cunoscuta sub numele de Florii, Duminica Floriilor sau Duminica Vlastarelor. De peste 20 de ani, Muzeul National al Taranului Roman tine aceasta sarbatoare si isi asteapta vizitatorii, timp de trei zile, sa vina la primul targ de mesteri…

- "Corpul uman - Simturile" este tema atelierului la care sunt invitati sambata, de la ora 10,15, la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", copiii cu varste cuprinse intre 7 si 11 ani. "Pornind de la "Enciclopedia pentru copii" aparuta la editura Corint Junior, prin cateva…

- Exercitiul militar, desfasurat in perioada 5 si 15 martie, a pus accent pe secvente specifice operatiilor amfibii si de debarcare pe tarm. La exercitiu au participat si aliati NATO - Franta a trimis o fregata, iar SUA au trimis o nava de suport si o nava speciala pentru asalt amfibiu. Fortelor…

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” ii invita pe copii sambata, 17 martie, de la ora 11:00, la o noua intalnire cu Dodi, Roni si trei prieteni simpatici: dragalasa veverita, maiestuosul cocos de munte si gingasa caprioara. Alexandra Florina Popa, cercetatoare a Muzeului, impreuna cu…

- Muzeul Național de Arta iși vrea inapoi cele 27 de tablouri imprumutate la Timișoara și a somat conducerea Muzeului de Arta din Palatul Baroc sa le returneze. Pe de alta parte, președintele CJ Timiș, Calin Dobra, afirma ca situația s-ar fi rezolvat in favoarea instituției din Piața Unirii...

- Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", in colaborare cu Complexul Muzeal Judetean Neamt – Muzeul de Stiintele Naturii Roman, organizeaza, in perioada 8 martie - 15 iunie, la sediul din Sos Stefan cel Mare nr. 248 (Parcul Municipal),...

- Expozitia itineranta „Ștefan cel Mare. Din istorie in vesnicie", realizata de Muzeul Bucovinei Suceava si Muzeul National de Istorie a Romaniei Bucuresti, a fost vernisata, joi, 1 martie a.c., la Palatul Culturii din Iasi, in spatiile Muzeului de Istorie. La momentul festiv, judetul ...

- In perioada 1-2 martie 2018, Institutul Cultural Roman Bruxelles si Ambasada Republicii Moldova in Regatul Belgiei și Luxemburg organizeaza o serie de evenimente de diplomatie publica și culturala dedicate Zilei Marțișorului – simbol universal inclus in lista reprezentantiva UNESCO a patrimoniului imaterial…

- Inca trei cladiri culturale din Capitala vor fi iluminate artistic pe timp de noapte. Este vorba de Palatul Național "Nicolae Sulac", Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturala, precum si Teatrul Național de Opera și Balet "Maria Bieșu".

- Muzeul National al Taranului Roman va asteapta marti, 27 februarie 2018, ora 18, la Clubul Taranului, la lansarea cartii "Eu in Romania ma simt strain". Vieti de imigrant in Grecia, interviuri de: Zoltan Rostas si Nicole Salamon, aparuta la Editura Eikon, 2018. Intrarea este libera.Acest…

- Conferinta "Palatele Familiei regale - istorie, eleganta si fast", sustinuta de Stefania Dinu, directorul general adjunct al Muzeului National Cotroceni, va avea loc sambata, de la ora 18.00, la Muzeul National de Istorie "Grigore Antipa"...

- Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra crede ca beneficiile in ceea ce privește titlul de Capitala Culturala a Europei pe care il va purta Timișoara se vor vedea dupa anul 2021, dar spune ca e foarte importanta aceasta perioada de pregatire. „Un lucru pe care eu il cred…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” ii invita pe copii la prima intalnire din acest an cu temerarii exploratori Dodi și Roni, care va avea loc sambata, 24 februarie 2018 de la ora 11:00! Pentru cei care inca nu ii cunosc, Dodi este ursul polar caruia ii dau viața Ana Craciun-Lambru…

- Sute de pantofi rosii expusi pe Calea Victoriei pentru femeile batute de parteneri De Valentine’s Day nu vorbim doar de povesti de dragoste ideale, ci si de o multime de cazuri triste de cupluri in cadrul carora violenta fizica si verbala este aproape la ordinea zilei. In dorinta de a atrage atentia,…

- Muzeul Național de Arta imprumuta Muzeului de Arta Timișoara, pe baza unui contract, de vreo 12 ani, cateva zeci de lucrari semnate Corneliu Baba. Cand MNAR a cerut un inventar de la Timișoara, acesta a ieșit pe minus cu 4 lucrari. Ele sunt „neidentificate” intr-un depozit și nu se știe de ce n-au fost…

- Proiectul Stagiunea cu Skepsis 2018 continua cu unul dintre cele mai incitante spectacole din repertoriul grupului! Marti, 20 februarie 2018, de la ora 19.00, Grupul Skepsis va invita la Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia la spectacolul Strainul , dupa John Boynton Priestley – prozator si dramaturg…

- Muzeul National al Taranului Roman va invita joi, 22 februarie 2018, de la ora 18, la o noua editie a Conferintelor de la Sosea. Etnologul Anamaria Iuga va povesti despre cum se sarbatoreste Lasatul Secului in unele zone ale tarii. Intrarea este libera.Vom discuta despre semnificatiile contemporane…

- Muzeul de Arta al Timișoarei, Capitala Culturala Europeana 2021, este prins in ofsaid! Pentru ca nu a respectat contractul, instituția condusa de Victor Neumann va ramane fara mai multe lucrari semnate Corneliu Baba, imprumutate de la Muzeul Național de Arta. Acestea urmeaza sa fie luate din Palatul…

- O serie de actiuni menite sa sarbatoreasca ziua marelui naturalist Charles Darwin vor fi organizate in perioada 10 - 12 februarie, la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" si la Libraria Humanitas de la Cismigiu. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, sambata si duminica, de la ora…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa pe tema salariilor, ca s-a stiut ca la aproximativ 3% din bugetari le va scadea salariul inca din luna mai 2017, argumentand ca au fost necesare ajustarile de salarii, noteaza Hotnews.ro. 25 25 0 25 0…

- Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” va invita in perioada 6 februarie – 1 mai 2018 sa studiați comportamentul unora dintre cele mai temute specii veninoase din lumea animala, unele dintre acestea regasindu-se in clasamentul celor mai veninoase animale din lume. Expoziția temporara…

- Spectacole: Mireasa Țarului - 16:00, Teatrul National de Opera si Balet Maria Biesu RM, Chișinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 152 Expoziții: Expozitia „Natura. Omul. Cultura” (Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala, Chișinau, str. Mihail Kogalniceanu, 82) Diorama „Operatia Iasi-Chisinau.…

- Spectacole: Чужая жена и муж под кроватью – 18:00, Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. Cehov”, str. Vlaicu Pircalab, 75 Expoziții: Expozitia „Natura. Omul. Cultura” (Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala, Chișinau, str. Mihail Kogalniceanu, 82) Diorama „Operatia Iasi-Chisinau. 1944” (Muzeul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, ca daca legile Justitiei raman asa cum au fost votate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni, potrivit Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- Ambasada Republicii Islamice Iran si Muzeul National al Taranului Roman va invita marti, 30 ianuarie 2018, de la ora 16.30, la Sala Acvariu, la vernisajul expozitiei de arta persana si artizanat organizata in cadrul Saptamanii Culturii Iraniene in Romania. Expozitia reuneste o serie de…

- Una dintre propunerile PSD pentru Ministerul Transporturilor este și deputatul PSD de Bacau, Lucian Sova, in prezent ministru al Comunicațiilor. El a fost și secretar general al Comisiei pentru transporturi și infrastructura din Camera Deputaților. Insa, ceea ce se știe mai puțin este faptul ca Lucian…

- ALDE isi va pastra in Guvernul Dancila cele patru portofolii ministeriale pe care le avea in Cabinetul Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. UPDATE Ora 15.30: ALDE a amanat validarea ministrilor in viitorul guvern pentru vineri.

- Numele lui Grigore Antipa a intrat in memoria noastra colectiva mai puțin prin cunoasterea directa a vietii si a activitatii savantului, cat mai cu seama prin raportarea la ctitoria sa cea mai mare și, evident, cea mai popularizata: Muzeul de Istorie Naturala ce-i poarta numele și care se afla in Piața…

- Muzeul Judetean Botoșani, Sectia Stiintele Naturii Dorohoi, in colaborare cu Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” organizeaza in perioada 15 ianuarie – 28 februarie, la sediul muzeului din Dorohoi, expozitia temporara “Acasa la Antipa”. Expozitia prezinta piese cu valoare stiintifica,…

- Presedintele Klaus Iohannis ar urma sa respinga, marti, propunerea PSD ca Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii si vicepremier in Guvernul Tudose, sa fie premier interimar, au declarat pentru Hotnews.ro surse politice.

- Muzeul National de Istorie al Transilvaniei din Cluj si-a redeschis portile luni, 15 ianuarie, dupa o lunga perioada de absenta. Prima activitate: expozitie cu o parte din corespondenta lui Lucian Blaga. In anul Centenarului, conducerea institutiei promite un program plin de expozitii, dezbateri si…

- Anul trecut au fost inmatriculate in tara peste 518.000 de masini second-hand din import, in timp ce piata masinilor noi a fost de cinci ori mai mica, arata datele DRPCIV, informeaza HotNews.ro. La inceput de 2017 a fost scos timbrul ...

- Luni, 15 ianuarie 2018, sarbatorim Ziua Culturii Nationale la Muzeul National al Taranului Roman, ocazie cu care celebram Tinutul Buzaului, una din vechile regiuni istorice ale Romaniei, unde locurile sunt pline de povesti si de oameni primitori. In Buzau se spune o istorie a pamantului si a oamenilor…

- Cei care aveau acces la Ambasada SUA cand veneau reprezentati ai Departamentului de Stat sunt cei agreati de sistem Elena Udrea lanseaza noi acuzatii la adresa ziaristilor abonati ai 'statului paralel'. Intr-o interventie prin telefon la Romania TV, ea afirma ca PDL a platit bani grei direct catre jurnalisti…

- Pe 7 decembrie se implinesc 150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa, deschizator de drumuri in mai multe domenii ale știintei, fiind primul oceanolog, ecolog si hidrobiolog roman, autorul conceptelor de biosociologie si bioeconomie, precum și un diplomat apreciat de cele mai de seama personalitati…