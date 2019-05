V.Stoica Și in acest an, Noaptea Muzeelor a adus mii de vizitatori in secțiile muzeale din intreg județul Prahova. Fie ca a fost vorba despre secții ale Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, ale Muzeului Județean de Științele Naturii, despre Muzeul Județean de Arta sau despre muzee locale, cum este Muzeul Sinaia – Castelul Știrbey. Daca luam in considerare ca doar la Muzeul Sinaia au ajuns peste 1.500 de vizitatori cu ocazia acestui eveniment, putem realiza amploarea pe care o are, an de an, Noaptea Muzeelor! La Palatul Culturii din Ploiești, care gazduiește și Muzeul Județean de…