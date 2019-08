Muzeele din judeţ celebrează Ziua Limbii Române Pastrand traditia, si in acest an, muzeele din judet celebreaza una dintre cele mai importante zile ale identitatii nationale – Ziua Limbii Romane, sarbatorita, din anul 2013, pe data de 31 august. Astfel, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova si sectiile sale din judet au anuntat programul manifestarilor editiei din acest an: •Muzeul „Ion Luca Caragiale”, pe data de 30 august, la ora 11.00 – matineul muzeal „Limba noastra-i o comoara“, participa Ansamblul vocal „Floricica“ al Zonta Club Ploiesti; •Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, pe 30 august, la ora 11.00, expozitie… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca muncitorii de la salubritate sa-și poata face treaba cat mai bine, ar trebui ca in calea mașinilor de curațenie sa nu se afle parcate autoturisme. In mod normal, cele care incurca programul Brantner ar trebui mutate cu ajutorul SDM. „Avand in vedere avizul Comisiei de circulație…

- In data de 8 iulie 2019, Primaria municipiului Ramnicu Valcea, Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Autoritatea de Management pentru Pogramul Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice au semnat Contractul de Finantare pentru obiectivul…

- Scoala de vara „Gandeste verde, gandeste curat!“, proiect initiat de Agentia pentru Protectia Mediului Prahova si aflat deja la cea de-a 11-a editie, s-a desfasurat anul acesta, timp de patru zile, in cadrul Parcului Memorial „Constantin Stere” din Bucov.

- Autor: Stelian ȚURLEA Dupa ”Regatul spinilor și al trandafirilor” și ”Regatul ceții și al furiei”, a aparut și volumul al treilea al seriei fantasy semnate de Sarah J. Maas, ”Regatul aripilor și al pieirii”. Eroina seriei este Feyre, care a crescut intr-o lume in care magia exista doar in legende.…

- Astazi, marele patriot Constantin Stere a fost omagiat in parcul memorial de la Bucov, in prezenta autoritatilor locale, judetene, a membrilor Fundatiei "Constantin Stere" Ploiesti dar si a parlamentarilor prahoveni. Oficialitațile prezente la manifestare au depus flori la statuile de pe Aleea…

- Poetul Robin Robertson este primul scotian castigator al Premiului „Walter Scott” pentru literatura istorica in valoare de 25.000 de lire sterline, informeaza BBC, potrivit news.ro.Cartea pentru care a fost premiat, „The Long Take”, este scrisa in versuri si proza, urmand un format pe care…

- Societatea Cultural-Istorica "Mihai Viteazul" Ploiesti a donat Parcului "Constantin Stere" Bucov drapelul Romaniei, ce a fost arborat astazi pe Aleea Fauritorilor Unirii. Gestul SMV Ploiesti, condusa de ing. Mircea Cosma, face parte din seria proiectelor dedicate Programului Centenar.…

- Presedintele lohannis este asteptat vineri la Alba lulia. Potrivit unor surse, el iși va lansa cartea “EU.RO. Un dialog deschis despre Europa”, la Targul de carte „Alba Transilvana” și ar putea participa la deschiderea Zilelor Municipiului Alba Iulia – Alba Fest, eveniment care incepe tot vineri. In…