- Minutul 80 al meciului Steaua – CSM Știința. Este 13-10 pentru gazde și Baia Mare ataca in valuri. O infrangere ne scoate din lupta pentru pozițiile 1 sau 2, cele care dau dreptul sa joci in semifinala pe teren propriu. Steaua este sancționata cu o lovitura de pedeapsa la 5m de but, pe centru. Sunt…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, vine cu informații de ultim moment despre discuțiile purtate de PNL cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, privind campania pentru alegerile europarlamentare.”Inca nu am stabilit. Sunt convins ca președintele va fi implicat activ in susținerea referendumului,…

- Liberalii au organizat, sambata, un miting la Craiova, in fieful PSD. Reuniunea care a avut loc pe Esplanada Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, unde PNL si-a prezentat candidatii la europarlamentare, in frunte cu Rares Bogdan. Liderul PNL le-a cerut primarilor sa se mobilizeze, in campanie,…

- ”Privitor la atitudinea grobiana, total lipsita de cei 7 ani de acasa, a realizatorului emisiunii de la Antena 3, Mihai Gadea, nu vom sta cu mainile in san și nu vom accepta aceasta jignire fața de un reprezentant al PNL și, de fapt, fața de toți membrii și simpatizanții PNL. In cadrul reuniunii…

- Referendumul pe justiție, reacțiile partidelor politice Partidele politice au reacționat la anunțul facut aseara de președintele României, despre un posibil referendum privind justiția, odata cu alegerile europarlamentare din 26 mai. Liberalii afirma, prin vocea liderului Raluca Turcan, ca…

- Potrivit ultimului sondaj CURS, daca duminica ar fi organizate alegerile europarlamentare PSD ar fi votat de 26%. Pe locul al doilea se claseaza Alianta USR - PLUS cu 23%. ALDE inregistreaza 19% din opțiunile respondenților, in timp ce PNL doar 17 procente, potrivit CURS. Liberalii sunt urmati…

- Liberalii solicita conducerii TVR sa revina imediat asupra deciziilor care îi privesc pe jurnaliștii care și-au „permis” sa deranjeze PSD cu întrebari, întrucât este un act flagrant de cenzura și o încalcare a legii de funcționare a acestei instituții publice.…

- Partidul Socialistilor respinge acuzatiile presedintelui PL, Dorin Chirtoaca, ca Igor Dodon face campanie electorala in favoarea PSRM. Ion Ceban a dat de inteles ca atacurile liberalului sunt dirijate de PDM si ca ex-primarul ar trebui sa stea la inchisoare pentru dosarele penale in care este vizat.