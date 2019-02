Mutu ii da tacere lui Dragnea!

Stiri pe aceeasi tema

- PNL ii solicita președintelui PSD, deputatul Liviu Dragnea, sa nu mai chiuleasca de la munca. Cu o prezența de sub 15 % la vot, Liviu Dragnea conduce in topul chiulangiilor, dar și in topul parlamentarilor care au adresat intrebari și interpelari. Dragnea a votat o singura moțiune, cea in care a generat…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei a declarat joi, presei, ca intalnirea ticluita de Liviu Dragnea in aceasta dimineata la ministrul Teodorovici este formala. Ne vedem sa ce? Sa bem un ceai impreuna? Dragnea nu este regele Romaniei si patronul bugetului national, a spus Firea care considera…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca este posibil sa mai urmeze demisii din PSD. Intrebat de scorul PSD in randul electoralui, acesta a spus ca social-democrații se afla undeva la 20%.„Eu cred ca da (vor fi și alte transferuri de la PSD la Pro Romania - n.r.). E greu sa pleci…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, luni, ca PSD este in cadere libera si probabil "isi va incheia misiunea istorica". "Atata timp cat de un an de zile eu si alti colegi am tras niste semnale despre...

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis, joi, intr-o postare pe Facebook, ca politica romaneasca are nevoie de valori precum „curaj național” și „inteligența diplomatica”.„Unirea de la 1859 a Principatelor Romane Moldova și Țara Romaneasca a fost un act de curaj național și de inteligența diplomatica…

- Social-democratii s-au decis: sesizeaza CCR-ul, pe fondul amanarii unui raspuns asteptat de la Cotroceni. La finalul discutiilor avute, joi dupa-amiaza, cu Liviu Dragnea la Parlament, premierul Dancila a anuntat ca Executivul se va adresa Curtii Constitutionale. “Vom sesiza Curtea Constitutionala. Astazi…

- In asteptarea unui raspuns de la Cotroceni, in privinta nominalizarii sale la conducerea Ministerului Dezvoltarii, Lia Olguta Vasilescu s-a aflat miercuri la Parlament si a comentat situatia aparuta dupa ce Opozitia a cerut revocarea lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei. “Nu am niciun fel de ingrijorare…

- O zi insorita, dar cu cateva grade bune sub pragul inghetului si cu foarte multe emotii frumoase in randul celor care iau parte la Parada militara de Centenar. La eveniment participa Klaus Iohannis, presedintii Senatului si ai Camerei – Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila,…