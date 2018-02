Stiri pe aceeasi tema

- Adan Dahir (38 de ani) a ucis-o, cu sange rece, pe Asiyah Harris (27 de ani). Cei doi erau casatoriți și aveau impreuna doi copii. Orbit de furie pentru ca femeia l-a parasit, barbatul a pus mana pe un cuțit și nu s-a lasat pana nu și-a lasat fara suflare partenera de viața. Adan Dahir […] The post…

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- Afacerile lui Mutu la Dinamo. Cum s-a salvat financiar ”Briliantul”, dupa combinații la Dinamo. Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, declarase recent, la interviurile Libertatea Live, referindu-se la angajarea fostului fotbalist la FRF, ca manager sportiv, ca ” Mutu a ajuns in sapa de lemn! Ca sa supraviețuiești,…

- Adi Mutu mizeaza pe Razvan Burleanu, in lupta cu Ionuț Lupescu pentru șefia FRF: ”Sper ca va caștiga!”. Adrian Mutu crede ca actualul președinte al Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, va caștiga alegerile programate pe 18 aprilie, cu toate ca va avea un andevrasr de calibru: Ionuț Lupescu.…

- Adrian Mutu crede ca Razvan Burleanu va avea caștig de cauza și nu Ionuț Lupescu, a carui campanie a inceput destul de tarziu. "Lupescu are o șansa buna dintre ceilalți candidați. Am vazut ce face Burleanu și-mi place. Cred și sper ca Burleanu va caștiga. Lupescu a fost plecat cinci ani. E…

- Adus la FRF de Razvan Burleanu toamna trecuta, Adrian Mutu a comentat lupta pentru președinția FRF dintre actualul șef și principalul contracandidat, Ionuț Lupescu, "Nu am venit la FRF doar pentru a ajuta aceasta echipa in acest an electoral, am venit ci și pentru a-l ajuta pe Cosmin Contra, in care…

- Dupa moartea lui Dinu Patriciu, fiicele miliardarului, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan. Ele cereau evacuarea acestuia din casa in care locuia dupa decesul tatalui sau vitreg. Ana și Maria au pierdut procesul deschis la Judecatoria Sectorului 1, Andrei …

- Un tanar de 27 de ani din Deva a gasit pe strada un portofel plin cu sute de euro, dar si cativa lei. Imediat a vazut ca este al unui barbat italian si a fugit la politie pentru a-l returna deoarece a gasit in el 800 de euro si 375 de lei.

- Adrian Mutu a lasat Dinamo pentru un post la FRF, alaturi de Razvan Burleanu, omul contestat de Generatia de Aur. Managerul sportiv a facut si scoala de antrenori, iar marti a facut publica lista cu notele cursantilor pentru licenta UEFA ”A”, sesiunea de toamna. Doar ca acolo se regasaeste si un alt…

- Fostul arbitru Cristi Balaj era privit ca un concurent puternic la alegerile FRF, de la data de 18 aprilie. Dar, acum va fi de partea lui Ionut Lupescu, dupa ce "Kaiserul" a anuntat oficial ca se va lupta cu actualul sef al Federatiei, Razvan Burleanu, pentru postul de presedinte. Totodata, Balaj…

- Gigi Becali, patronul FCSB, l-a atacat din nou pe Razvan Burleanu, președintele FRF, și l-a laudat pe Ionuț Lupescu, cerand ca acesta sa fie votat la șefia Federației. "Razvan Burleanu a distrus fotbalu prin doua hotarari. L-a pus pe Daum la naționala, un om de nimic, și a adus un șef straini la CCA,…

- Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Razvan Burleanu, a vorbit despre candidatura lui Ionuț Lupescu la președinția Federației. Oficialul FRF se bucura ca fostul internațional participa la alegeri și este de parere ca va fi o dezbatere interesanta. ...

- Au existat voci care, din dorinta de a-l ironiza pe Razvan Burleanu, au sustinut ca acesta nu va mai participa la alergerile de la 18 aprilie, dupa ce Ionut Lupescu va intra in cursa. Actualul sef FRF n-a abandonat, insa a renuntat la alegeri un potential contracandidat al acestuia.

- Presedintele Fedratiei Romane de Fotbal, Razvan Bulreanu, a fost audiat, vineri, la Sectia 9 Politie din Capitala, dupa o plangere depusa de fosti angajati ai FRF, care au castigat procese cu forul de la Casa Fotbalului. Trei fosti angajati ai FRF, intre care Dumitru Mihalache, fost director de competitii,…

- Adrian Mutu a semnat un nou contract, valabil pe trei ani, iar salariul a crescut enorm. Libertatea scrie ca Adrian Mutu a ajuns sa castige 10.000 de euro pe luna, in conditiile in care salariul initial era de 3.000 de euro. Adrian Mutu, despre cum si-a schimbat religia. "L-am primit pe Dumnezeu.…

- Cristian Balaj, fost arbitru roman și posibil candidat la FRF, a vorbit despre alegerile pentru șefia Federației. Dezvaluie ca nu va mai candida in cazul in care Ionuț Lupescu o va face, e convins ca Razvan Burleanu nu va mai ramane in funcție și lanseaza o serie de atacuri dure la adresa actualei conduceri. …

- Cei care vor sa-l ajute pe Adrian Vințan, tanarul de 31 de ani din Alba Iulia care lupta cu o boala crunta și are nevoie de 75.000 de euro, echivalentul unui tratament care-i poate reda șansa la viața, sunt așteptați duminica, incepand cu ora 16.00, la club ”QB Lounge”, aflat in incinta Casei de Cultura…

- Mutu a ajuns in sapa de lemn! Anunțul șocant al lui Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii. ”Corleone” nu este suprins de faptul ca Adrian Mutu a acceptat sa faca parte din conducerea actualei federații, pe poziția de manager. ”Chiar n-am sa-l pot sa-l ințeleg niciodata pe Adrian Mutu. Singura explicație:…

- Razboiul intern de la FRF, dintre Marcel Pușcaș și Razvan Burleanu, este departe de se incheia. Dupa ce luni Pușcaș a pretins ca a gasit dovezi conform carora Florentin Șari, responsabilul Federației pentru EURO 2020, se distra cu arme neletale in interiorul Casei Fotbalului, Pușcaș a fost chemat de FRF…

- Relatiile dintre actuala conducere a Federatiei si posibilii pretendenti la postul lui Burleanu par sa devina din ce in ce mai reci. Astazi, la tragerea la sorti pentru Liga Natiunilor, reprezentatul UEFA Ionut Lupescu i-a evitat pe Razvan Burleanu, Cosmin Contra si Adrian Mutu, prezenti la Lausanne…

- Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu, Cristi Balaj, Victoraș Iacob, Marcel Pușcaș, Sorin Raducanu și Cracinescu Ștefan. Primii 6 au ceva in comun. Au fost sau sunt implicați in fotbal și sunt pe lista celor care și-au depus sau iși vor depune candidatura pentru șefia FRF. Ultimul nume nu spune nimic. Nimanui.…

- Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Razvan Burleanu, saluta decizia lui Ionuț Lupescu de a candida la șefia Federației pe 18 aprilie. "Deocamdata nu am certitudinea pana nu-l aud pe el ca spune ca va candida. Daca lucrurile stau așa, pentru mine ar fi o bucurie extraordinara. De ce? Pentru…

- Pepe a avut parte de un incident cu adevarat neplacut in seara zilei de vineri, 19 ianuarie. Preocupat de forma sa fizica, solistul a mers, așa cum face de fiecare data cand poate, la o sala de sport cunoscuta din Voluntari.

- Fara indoiala, este una dintre cele mai excentrice cantarete din lume, tinutele sale fiind de fiecare data iesite din comun. La fel si felul in care interpreteaza cantareata diferitele melodii. Ultima aparitie a facut, insa, furori printre fanii ei.

- O femeie din America a mers la supermarket pentru a-si cumpara conserve de fasole verde, pe care urma sa le pregateasca la cina. Insa nicio clipa nu s-a gandit ca va gasi ceva ce o va speria cumplit in una din conserve. A

- Un tanar in varsta de 19 ani, originar din Iași, Romania a fost gasit strangulat de propria sora. Tanarul nu a lasat nici un bilet de adio și nici motiv de a recurge la acest gest nu a avut.

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- Adrian Mutu a plecat la finalul anului trecut la FRF pentru a ocupa funcția de manager sportiv, insa pana atunci acesta a incercat sa caute cumparator pentru clubul Dinamo unde ocupa aceeași funcție. "Briliantul" a incercat sa-l convinga pe omul de afaceri roman, Simon Maurer, sa ia clubul din Ștefan…

- Legaturile cu fotbalul ale vicepremierul Marcel Ciolacu, omul care l-a propus pe fostul internațional Gica Popescu, consilier al premierului Mihai Tudose, pentru organizarea Euro 2020 in Romania! ”Ideea a fost a domnului Ciolacu. Și este una excelenta. Gica Popescu nu s-a aruncat. Mi-a cerut timp,…

- Trei ani va avea la diposziție Consiliul Județean Alba sa gaseasca vinovați și sa recupereze cei 1,6 milioane de lei pe care instanța i-a obligat sa-i plateasca firmei Transgilyen. Proiectul de hotarare pentru punerea in aplicare a sentinței a fost aprobat in ședința de joi, 11 ianuarie, 22 de voturi…

- Weekend intens pentru politistii buzoieni care au iesit cu radarele pe drumurile din judet. Au aplicat peste 300 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare totala depaseste 102.000 de lei, au retinut 24 de permise si au intocmit doua dosare penale. Le-a picat in plasa si un bunic vitezoman, care …

- Familia lui Sergiu Curca a descoperit biletul pe care solistul de muzica populara l-a scris inainte de a-și pune capat zilelor, informeaza Livearad.ro.Citește și: ALERTA - Klaus Iohannis a PROMULGAT Legea Bugetului: critici EXPLOZIVE la adresa Guvernului Citește și: ALERTA - DNA intra…

- Mai mult decat atat, el pare sa-si fi incheiat si socotelile cu fosta lui sotie, Edith, pentru ca judecatorii au ajuns deja la un verdict cu privire la impartirea averii celor doi, scrie Cancan. Dupa 25 de ani de casnicie, fostul europarlamentar si Edith s-au judecat pe mai multe proprietati imobiliare,…

- Cornel Dinu s-a declarat scarbit de laudele pe care Adrian Mutu i le aduce lui Razvan Burleanu. SCANDAL MONSTRU intre Adrian Mutu si Ciprian Marica. REPLICI DURE: "Unde era el in momentul acela?" "Nu cred ca am mai lecturat vreodata dupa 1990 un text atat de libidinos la adresa vreunui…

- Codrin Ștefanescu alaturi de baiețelul lui, Raducu, pe Facebook. Atenția tuturor a fost atrasa de un detaliu interesant. Deși in fotografie mai aparea o femeie cu picioare superbe, cel mai probabil mama copilului, poza a fost micșorata astfel incat, fața acesteia sa nu se vada. Codrin Ștefanescu și…

- Fostul mare jucator și antrenor al lui Dinamo, dar și al echipei naționale, Cornel Dinu, a reacționat dupa interviul lui Adrian Mutu din Gazeta Sporturilor de astazi. Mister se declara scarbit de laudele pe care "Briliantul" i le aduce președintelui FRF, Razvan Burleanu. "Nu cred ca am mai lecturat…

- Adrian Mutu il lauda deșanțat pe șeful sau, Razvan Burleanu. Nu da nicio șansa Generației de Aur, la alegerile de anul viitor. Numit manager sportiv la FRF dupa ce a facut prapad la Dinamo, Adrian Mutu (39 de ani, pe 8 ianuarie) vorbește doar in termenii ”președintele nostru” despre Razvan Burleanu,…

- Marcel Pușcaș, angajat al FRF și viitor candidat la alegerile pentru forul condus in prezent de Burleanu, l-a ironizat pe actualul președinte al Federației. Ce a starnit amuzamentul lui Pușcaș? O postare publicata recent pe pagina oficiala de facebook a Federației, in care Razvan Burleanu le ura romanilor…

- Polițișii Serviciului Județean Poliție Transporturi Prahova au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca in stația CF Ploiești Vest unui barbat de 48 ani, din comuna Vadu Izei, județul Maramureș, i s-a furat un portofel in care se gasea suma de 3800 lei și documentele personale. In urma verificarilor…

- Pompierii sibieni l-au salvat, joi, pe Mos Craciun, de pe acoperisul sediului ISU Sibiu, dupa o interventie cu autospeciala de salvare la înaltime. Potrivit paginii de Facebook a ISU Sibiu, Mos Craciun a fost "lasat de reni pe acoperisul sediului", iar dupa ce a fost salvat a împartit…

- Razvan Burleanu il apara pe Christoph Daum de furia tricolorilor nemulțumiți. Președintele FRF nu este de acord cu opiniile exprimate de Constantin Budescu și Gabriel Torje vizavi de fostul selecționer al Romaniei, care i-a neglijat de la convocari. ”Cred ca in general, orice jucator ar trebui sa se…

- AC Milan l-a dezamagit pe Silvio Berlusconi: ”Simt o mare durere!”. Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat ca simte „o mare durere” din cauza felului cum joaca echipa de fotbal AC Milan, al carei proprietar a fost timp de 31 de ani, din 1986 pana in acest an, relateaza site-ul tuttomercatoweb.com.…

- Iniesta nu este bun pentru China! Presa considera ca jucatorul nu ar face fața in acest campionat. Celebrul fotbalist spaniol Andres Iniesta nu este destul de bun pentru campionatul Chinei, considera presa din aceasta tara, citata de cotidianul Marca. Posibilul transfer al lui Iniesta de la FC Barcelona…

- Primaria Bacau vrea sa aloce o noua tranșa de 400.000 de mii de lei pentru plata avocaților care reprezinta Bacaul in procesele cu firmele care au lucrat la Spitalul Municipal. Alți 150.000 de lei au fost alocați in primavara, insa demersurile in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Era o zi obișnuita de lucru pentru Delia Meek, o chelnerița din Arizona, cand un client misterios a intrat in restaurant sa comande micul dejun. Barbatul a servit doar oua cu bacon, dar cand a venit momentul ca acesta sa achite nota de plata, atat Delia, cat și ceilalți colegi ai sai, au avut parte…

- Isi pune capat zilelor, daca fiica pe care ea a adoptat-o nu ii va intinde o mana de ajutor. Mamaia Florentina, in varsta de 59 de ani a ramas acum sub cerul liber. Dupa ce a infiat un copil si i-a oferit toata dragostea, acum cand are nevoie de el, i-a fost intors spatele.

- Fostul stelist a ajuns cel mai bine platit om din sportul romanesc in perioada petrecuta la Al-Ahli, deoarece realizarile sale l-au transformat in cel mai de succes antrenor din istoria fotbalului din Emirate.

- Mark Clattenburg, unul dintre cei mai cunoscuți arbitri din Premier League, in prezent retras din activitate, a vorbit despre meciul dintre Tottenham și Chelsea, din sezonul 2015-2016, pe care el l-a condus și care a decis caștigatoarea titlului in acel sezon. ...

- Elicopterul tip Eurocopter AS 350 B3 aflat in proprietatea milionarului timisorean Romeo Dunca a fost avariat dupa ce s-a rasturnat la cateva momente dupa aterizarea pe Muntele Mic, in judetul Caras-Severin.