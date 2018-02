Stiri pe aceeasi tema

- FCSB si Sepsi, 2-0, au jucat duminica seara pe Arena Nationala, pe un frig patrunzator. Copertina nu a fost trasa, iar cele minus 13 grade inregistrate la ora meciului au fost resimtite din plin de catre fotbalisti. Elevii lui Neagoe au fost nevoiti sa improvizeze pentru a se proteja si unii ca…

- Anglia, etapa a 28-a. Manchester United – Chelsea se joaca duminica. Program și clasament. Șocul rundei cu numarul 28 din Anglia va avea loc la Manchester, unde se vor intalni United și Chelsea Londra. Liderul Manchester City va avea meci, joi, cu Arsenal Londra, in deplasare. Duminica, 25 februerie,…

- Filipe Oliveira a ajuns la Sepsi dupa o cariera impresionanta in care a impartit vestiarul cu superstaruri, la Chelsea, Parma sau nationala de juniori a Portugaliei. Un fotbalist in al carui CV apare un titlu in Anglia, cu Cheslea, se vede foarte rar in Liga 1, aproape deloc. Este…

- Cristina Neagu (29 de ani) primeste 22.000 de euro in fiecare luna de la CSM Bucuresti. Handbalista este depasita doar de Ibrahima Balde (CFR Cluj) in topul celor mai bine platiti sportivi din Romania. Venita la Bucuresti in luna aprilie a anului trecut cu obiectivul declarat de a castiga Liga Campionilor…

- Cristina Neagu a devenit imaginea Red Bull in Romania, informatia fiind prezentata marti, intr-un articol ProSport. Citeste si Cristina Neagu: ”Cred ca ma simt in cea mai buna forma a carierei”. Capitanul nationalei si-a prezentat intentiile de viitor si a devenit imaginea unui sponsor in Romania…

- Transferuri fabuloase realizate de CSM București: a adus cele mai bune jucatoare de la Vardar Skopje. Echipa de handbal feminin a CSM București se intarește pentru noul sezon cu trei jucatoare de clasa mondiala. Andrea Lekic, Dragana Cvijic și Jovanka Radicevic, componentele formației Vardar Skopje,…

- CSM București a anunțat astazi transferurile lui Andrea Lekic, Dragana Cvijic și Jovanka Radicevic, toate venind de la Vardar Skopje. Lekic, Cvijic și Radicevic se vor alatura formației antrenate de Helle Thompons la finalul acestui sezon. Andrea Lekic (30 de ani) este unul dintre cei mai puternici…

- FCSB-LAZIO LIVE VIDEO PRO TV LIGA EUROPA. "Abia asteptam sa jucam, pentru ca este un moment negativ pentru noi. Traversam o perioada neplacuta si vrem sa o stopam. Vom incerca sa jucam bine maine, sa ne revenim, mai ales ca vom avea parte si de o asistenta numeroasa. Am analizat impreuna cu jucatorii…

- 800 de feroviari din intreaga tara vor comemora la Bucuresti 85 de ani de la inabusirea violenta a Grevei ceferistilor din 16 februarie 1933 TOTI UNITI PENTRU SALVAREA CAII FERATE ROMANE ! Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) impreuna cu Confederatia Sindicala Nationala…

- Decizia Consiliului de Administratie al Federatiei Romane de Handbal de a organiza un dineu chiar in seara dinaintea alegerilor, introducerea cabinelor de vot si posibilitatea restrictionarii mass-mediei in Adunarea Generala din 14 februarie starneste in continuare reactii, dar si acuzatii. Unele…

- Inainte de orice, ma inclin in fața performanței extraordinare obținuta de SCM Craiova, in Cupa EHF (European Handball Federation). Duminica, 11 februarie, in ultimul sau meci din grupa, reprezentanta Romaniei a invins, in deplasare, cu scorul de 29-25 (17-14), echipa daneza Randers HK. Astfel, SCM…

- CSM Bucuresti intalneste Rostov Don, in Liga Campionilor la handbal feminin, intr-o partida din etapa a treia a fazei grupelor principale. Inaintea meciului transmis in direct la Digi Sport, CSM este liderul grupei 1, cu zece puncte. „Tigroaicele” au moral bun dupa ce s-au impus in ultimul meci, in…

- Marius Copil savureaza cu moderatie calificarea in prima finala ATP a carierei. Sofia este orasul in care i se implineste un nou vis - dupa accederea in prima suta mondiala. Aradeanul isi asteapta adversarul din finala, la capatul duelului dintre Stan Wawrinka (15 ATP) si Mirza Basic (129 ATP) si…

- Au mai ramas cateva ore pana la deschiderea oficiala a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeong Chang, competitie care se desfasoara sub sloganul ”Olimpiada Impacarii” avand in vedere tensiunile politice existente la nivel mondial. Ceremonia de Deschidere este programata vineri, incepand cu ora…

- Mihaela Buzarnescu a primit solicitarea de a se prezenta la Cluj-Napoca pentru meciul de Fed Cup impotriva Canadei (10-11 februarie), dar jucatoarea din Romania a declinat invitatia. Mihaela a luat in vedere interesul personal, dar nu este de condamnat, deoarece oficialii FR de tenis i-au intors…

- Interul Gnonsiane Niombla va pleca de la CSM Bucuresti la finalul acestui sezon, ea ajungand la un acord cu campioana Frantei, Metz. Luna trecuta si compatrioata, Camille Ayglon Saurina, a decis sa plece de la CSM din vara, urmand a evolua la Nantes.Potrivit relatarilor de miercuri din presa…

- Cel despre care se spune ca “a inventat” handbalul feminin la Bucuresti si a reusit sa duca la cea mai inalta performanta CSM Bucuresti castigand Liga Campionilor este curtat pentru a revigora handbalul baimarean. Este vorba despre Constantin Caliman care ar putea devein presedintele CS Minaur Baia…

- In conferinta de presa de despartire de ACS Poli, club pe care l-a antrenat in ultimii doi ani, Ionut Popa a vorbit, printre motivele care au dus la rezilierea contractului, si despre o serie de nemultumiri pe care le-a trait la echipa din capitala Banatului. Popa a declarat ca naveta zilnica…

- CSM Bucuresti a invins echipa daneza FC Midtjylland cu scorul de 31-26 (16-13), duminica, la Ikast, in Grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: CSM_bucharest/Instagram

- Virginia Ruzici, femeia care crede cu toata puterea ei - de peste un deceniu - in calitatile Simonei Halep, implineste azi 63 de ani. Nascuta la Turda, unica jucatoare din Romania campioana la un turneu de Grand Slam, locuieste la Paris si are grija sa nu-i lipseasca nimic numarul 2 mondial, tripla…

- CSM București a inceput excelent anul 2018 in Liga Campionilor. Gyor Audi ETO, campioana Europei, a fost ingenuncheata prima data la București, abia la a patra partida. Neagu, Gullden, Ungureanu, Manea, Kurtovici și celelalte handbaliste bucureștene au reușit meciul sezonului, maghiarele fiind aduse…

- CSM Bucuresti reia asaltul in Liga Campionilor la handbal feminin cu o partida care face toti banii, in compania echipei maghiare Gyor. Jocul va avea loc vineri, de la ora 20:30 (Digi Sport, Telekom Sport), in Sala Polivalenta. Jocul se va disputa cu casa inchisa, bilete fiind vandute cu mult timp…

- Liga Campionilor la handbal feminin se reia la finalul acestei saptamani, dupa mai bine de doua luni de la ultimele partide. Medaliata cu bronz in 2017, CSM Bucuresti porneste din postura de lider al grupei principale I si se va duela, vineri, in prima disputa din 2018, pe teren propriu, chiar cu…

- Reghecampf a caștigat cu Al-Wahda Supercupa Emiratelor Arabe Unite! E primul trofeu al antrenorului roman la arabi. Laurențiu Reghecampf a spart ghinionul și a reușit primul sau trofeu ca antrenor in zona araba. Cel mai aproape a fost de Liga Campionilor Asiei, unde a ajuns pana in finala cu Al Hilal …

- ”Tigroaicele” au o saptamana de foc: doua meciuri in ”Liga Florilor”, programate vineri și duminica in Sala Polivalenta, apoi duelul stelar cu Gyor, din Liga Campionilor, din 26 ianuarie. Handbalistele pregatite de Helle Thomsen au inceput tare anul 2018. Sportivele de la CSM București au in luna ianuarie…

- LIVE TEXT CSM București – Gyor, in Liga Campionilor la handbal feminin. ”Tigroaicele” au o saptamana de foc: doua meciuri in ”Liga Florilor”, programate vineri și duminica in Sala Polivalenta, apoi duelul stelar cu Gyor, din Liga Campionilor, din 26 ianuarie. Handbalistele pregatite de Helle Thomsen…

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, trei școli din județ au intampinat probleme: școala gimnaziala Lunca Calnicului, Școala Gimnaziala Șoarș, Școala Granari (Jibert). Cele trei unitați școlare insumeaza un numar de 90 de elevi, care vor recupera orele saptamana viitoare. 199 de posturi de transformare …

- Narcisa Lecusanu, oficial al IHF, anunta scoaterea la licitatie a mingii cu care CSM Bucuresti a castigat medaliile de bronz in Liga Campionilor in fata Buducnost, in 2017, dar si a unui tricou personal, pentru a spriji strangerea de fonduri necesare Gabrielei Artene, fosta componenta a nationalei,…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila, declara în octombrie 2017, în contextul existenței mai multor miniștri din guvernul Tudose cu probleme penale, ca un functionar de la Bruxelles nu poate spune social-democratilor cine pleaca sau nu din Cabinetul de la Bucuresti. "Din…

- Aleea Modrogan din București, zona buna, are forma de potcoava. Pleaca din Bd. Aviatorilor și, dupa un ocol, ajunge din nou in același Bulevard. Aleea inchide in interiorul ei curtea unui monument istoric vechi de 103 ani, cel al boierilor Filipești: vila Filipescu-Brancoveanu. O porțiune de aproximativ…

- Romania – Serbia, din World League la polo pe apa, se disputa la Oradea. Oradea a fost ales drept loc de cantonament și de disputare a unui meci al tricolorilor. Prima reprezentativa a Romaniei se va afla pe malurile Crișului Repede in perioada 8-13 februarie 2018. Intre 8 și 12 februarie se va desfașura…

- Solstitiul de iarna | Cea mai scurta zi din an. Incepe iarna astronomica Momentul solstițiului de iarna este inceputului iernii astronomice. Pe 21 decembrie, va fi cea mai scurta zi din an. Apoi, pana la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator.…

- O mare de oameni pe peroanele garii din Pitesti. A fost felul in care locuitorii orasului au ales sa marcheze ultimul drum in trenul regal al Majestatii Sale defuncte. La fel cum s-a intamplat, practic, pe parcursul zilei, si in Bucuresti, unde locuitorii Capitalei au iesit cu miile in strada, in principalele…

- Steaua a caștigat derby-ul de la polo cu CSM Digi Oradea, in etapa a 7-a din Superliga Naționala. Partida-revanșa are loc joi, tot la București. Steaua Stirom a caștigat primul meci cu principala contracandidata la titlu, CSM Digi Oradea, 5 -3 (3-0; 1-1; 1-1; 0-1). Marcatori pentru Steaua: Adria Delgado,…

- Au aparut imaginile cu momentul crimei de la metrou, surprinse de camerele de supraveghere. O femeie de 36 de ani a impins-o, marți seara, in stația de metrou Dristor 1 din București, Romania pe o tanara de 25 de ani in fața trenului.

- Dupa ce l-a vandut pe Valentin Costache la CFR Cluj, Dinamo se pregatește sa mai renunțe la un jucator important. Mijlocașul Paul Anton va pleca in aceasta iarna in Rusia, la Anji Mahacikala, locul 15 din 16, anunța Prospot. Informația a fost confirmata și de sursele GSP.RO, iar in schimbul jucatorului…

- Reprezentanții Poliției Capitalei au declarat ca nu s-au mai confruntat cu astfel de cazuri in Romania, dupa ce o femeie a impins in fața metroului o tanara care și-a pierdut viața."Suspecta a fost reținuta cu propunere de arestare preventiva. Nu s-a opus, a fost luata și condusa la audieri.…

- Dinamo e in revenire de forma, iar Vasile Miriuta si-a facut lista cu dorinte, pe care i-a inmanat-o deja lui Ionut Negoita. Din pacate pentru alb-rosii, strategia va fi aceeasi, anume aducerea de fotbalisti liberi de contract, dar valorosi, in teorie. Intr-o interventie la ProSport LIVE,…

- Precedenta vizita a lui Lazio Roma la București s-a lasat cu acuzații de blat. ”Vulturii” revin la București dupa 10 ani și 6 luni de la confruntarea cu Dinamo, din preliminariile Ligii Campionilor. Lazio s-a calificat in grupele UCL dupa 1-1 acasa, și 3-1 in deplasare. Ratarea calificarii a creat valuri…

- De aici se poate trage concluzia ca – de fapt – se poate. Dar, parca pana acum nu s-a vrut. Atata daruire nu am vazut in niciun meci din turul campionatului, a trebuit sa vina prima runda din retur, pentru a vedea exact ce ne asteptam de la UTA. Un punct pana la deblocare…

- Jerome Boateng anunța obiectivul lui Bayern, inaintea partidei cu PSG din Liga Campionilor: "Nu e important sa terminam grupa primii, ci sa caștigam ultimul meci in fața fanilor noștri. Nu ar fi o drama daca am termina pe locul doi". Pe 27 septembrie, PSG a facut Bavaria sa dispara. 3-0 in Parc des…

- Surse din randul PSD Gorj au declarat ca aproximativ 200 de persoane, membrii și simpatizanți ai partidului, vor pleca, in aceasta noapte, cu mai multe autocare, la București, sa participe la manifestarile organizate de 1 Decembrie. Articolul SURSE: 200 de pesediști din Gorj pleaca la noapte in București…

- Actrita Cristina Stamate a fost inmormantata la Cimitirul Bellu din Bucuresti, pe Aleea Artistilor, unde colegi de breasla si spectatori au aplaudat-o pentru ultima data. Alexandru Arsinel a declarat ca actrita pleaca dupa o suferinta grea si o lunga perioada de singuratate, precizand ca „toti suntem…

- Dupa ce a fost criticata ba ca are prea multe kilograme in plus, ba ca este anorexica și ii ies in evidența toate oasele, Lidia Buble s-a ingrașat, iar acum se declara mulțumita de silueta pe care o are. In ciuda tuturor criticilor primite la adresa siluetei sale, Lidia Buble a declarat de fiecare data…