- Monumentul Eroilor din comuna Cudalbi, judetul Galati, a fost transformat in brad de Craciun. Initiativa primarului a impartit comunitatea in doua tabere: unii localnici fac poze cu bradul inedit, iar altii vorbesc despre o lipsa de respect fata de inaintasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- De 18 ani, Festivalul Brazilor de Craciun aduce copiii la scoala Romania pierde pe drumul spre scoala, in fiecare an, aproape 30.000 de copii inainte de a termina gimnaziul, copii care nu se mai regasesc ulterior, decat in numar infim, in programe speciale de reincluziune educationala. Astfel, copiii…

- Declarațiile liderilor maghiari au fost constant dure in raport cu Unirea pe care o considera o pierdere pentru ei. Astazi, senatorul UDMR Novak Csaba-Zoltan a afirmat, in sedinta solemna a Parlamentului, ca ”maghiarii din Romania nu se pot raporta la acest Centenar la fel ca majoritatea romanilor,…

- In localitatea norvegiana Skjervøy, locuiesc 2.900 de oameni, dintre care 400 sunt romani. Mai exact, la fiecare 7 locuitori, unul este roman. Toți trag dupa salarii mai bine și un mod de viața decent. Localnicii se bucura de cabinete stomatologice, supermarketuri și cafenele Skjervøy a devenit mai…

- Apreciata de mișcarea de extrema dreapta americana „alt-right”, rețeaua sociala Gab a anunțat ca este constransa sa-și intrerupa activitatea, in contextul in care s-a descoperit ca fusese folosita de autorul atacului armat de la sinanoga din Pittsburgh pentru a publica mesaje antisemite. Reprezentanții…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, dupa intalnirea cu omologul italian Sergio Mattarella, ca a transmis multumiri pentru felul in care romanii sunt tratati si integrati in Peninsula. "Am subliniat comunitatea de valori, istoria comuna,…

- Potrivit unui comunicat al INACO – Initiativa pentru Competitivitate, remis ieri Agerpres, Romania stagneaza anul acesta in Raportul Global al Progresului Social, pe locul 44 in lume din 146 de tari analizate, „O economie competitiva asigura nevoile sociale si bunastarea cetatenilor sai. A cincea editie…