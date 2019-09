Mutarea UDMR dacă trece moțiunea de cenzură. Attila Korodi: Nu ar trebui 'N-am discutat lucrul acesta (intrarea UDMR la guvernare - n.r.). Punctul meu de vedere personal este ca n-ar trebui sa intram, dar o decizie a UDMR nu a fost luata si nici nu s-a discutat. Eu cred ca o perioada pe care poate sa si-o asume cu celeritate PNL si pe care putem sa o sprijinim, in care echipa guvernamentala poate sa conlucreze bine, asta inseamna ca nu sunt din toate partidele politice din Opozitie, poate sa fie o solutie mai eficienta pentru perioada aceasta', a spus el, la RFI. Intrebat daca va intra UDMR la guvernare dupa alegerile parlamentare de anul viitor, Attila Korodi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Attila Korodi, liderul deputaților UDMR, susține ca Uniunea nu ar trebui sa intre la guvernare daca Guvernul dancila pica la moțiunea de cenzura, dar nu exclude ca acest lucru sa se întâmple dupa alegerile parlamentare. ​„Punctul meu de vedere personal este ca n-ar trebui…

- Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, spune ca motiunea va fi depusa luni: ”E un semn pozitiv si depinde de seriozitatea celor care si-au asumat prin semnatura sprijinirea acestei motiuni si nu vorbesc neaparat de partide politice, cat de fiecare parlamentar in parte, daca motiunea poate sa treaca…

- Calin Popescu Tariceanul, liderul ALDE, a declarat, marți, ca Opoziția are în prezent 238 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, dintre care 20 sunt parlamentari din ALDE. „În momentul acesta, știu ca sunt 238 de semnaturi, fața de cele 233 necesare. Din partea noastra, au fost 20…

- Partidele din opoziție, in frunte cu PNL au ajuns la o concluzie privind calendarul moțiunii de cenzura. In zona de opoziție aproape s-a batut in cuie ca data depunerii moțiunii sa fie 30 septembrie.Citește și: Miron Mitrea explica ce rol joaca in echipa Vioricai Dancila: Eu am incredere ca…

- Opoziția bate pasul pe loc cu moțiunea de cenzura. Matematic, partidele anti-PSD au impreuna voturile necesare ca sa demita guvernul. Practic, fiecare pune condiții și ii acuza pe ceilalți de lipsa de seriozitate.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marti ca niciun membru al partidului sau nu va vota pentru Guvernul Dancila, votul acestei formatiuni fiind la vedere, potrivit Agerpres."Vom vota la vedere. Miza este mult prea mare sa votam cu jumatati de masura si eu cred ca este esential (...).…

- Teodor Meleșcanu a reacționat, miercuri, la anunțul lui Calin Popescu Tariceanu privind alianța ALDE cu Pro România. Senatorul ALDE și fostul ministru de Externe a afirmat ca partidul trebuie sa se poziționeze, neputând fi cu un picior în guvernare și cu unul în opoziție, potrivit…

- Teodor Meleșcanu admite ca relația PSD cu ALDE nu funcționeaza „pe anumite teme”, precizând ca decizia unei alianțe politice cu Pro România ar „stabiliza situația politica din România”. Întrebat la Digi 24 daca din punctul sau de vedere ALDE ar…