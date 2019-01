Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali dezvaluise zilele trecute ca e in negocieri cu trei antrenori. A oferit numele lui Dan Alexa și Mihai Teja, insa n-a vrut sa spuna și numele celui de-al treilea pana astazi. "V-am spus ca discut cu trei antrenori. Numele lui Dan Alexa și Teja vi le-am spus. Celalalt era Edi Iordanescu. Am…

- Mihai Teja (40 de ani) e antrenorul cu care Gigi Becali spera sa ia titlul 27 cu FCSB. Dumitru Dragomir ii da speranțe finanțatorului roș-albaștrilor prin descrierea facuta. "Nu știu daca știați, dar Teja e doctor in fotbal. A invațat foarte multe, e doxat", a spus fostul șef al LPF pentru știrile Pro…

- Cei doi s-au ințeles asupra colaborarii, iar Teja, care in prezent antreneaza la Gaz Metan, revine la FCSB, acolo unde a fost antrenor secund. De-a lungul carierei, Mihai Teja a fost antrenorul lui U Cluj, al Romaniei U21, al lui Dinamo, al celor de la Pandurii. In vara, a preluat-o pe Gaz…

- Gigi Becali a anunțat azi pentru a-l schimba pe Nicolae Dica are trei variante: Mihai Teja, Dan Alexa și inca un antrenor pe care a refuzat sa-l numeasca. (Detalii AICI) Al treilea nume pe lista cu Becali este Dan Petrescu, 50 de ani, antrenorul care a facut-o campioana pe CFR Cluj in sezonul trecut.…

- Alexandru Pascanu (20 de ani) este, de fapt, fundasul central pe care Gigi Becali, Nicolae Dica si Mihai Stoica il vor la FCSB. Miercuri seara, "Dicanio" si Cosmin Contra au fost prezenti in studioul aceleiasi emisiuni de sport, iar discutia dintre ei s-a aprins in momentul in care a...

- Fostul international roman, Ilie Dumitrescu, a comentat schimbarile pe care Dica le-a facut in meciul cu U Craiova din Liga 1 Betano, scor 2-1 pentru gazde, si a glumit pe seama faptului ca Gigi Becali a facut, de fapt, modificarile.

- Ilie Dumitrescu, fostul jucator al Stelei și al echipei naționale, a vorbit despre jocul slab al FCSB-ului din ultima perioada și crede ca o parte din vina rezultatelor nesatisfacatoare ii aparține și lui Dica. "Echipa este antrenata de Dica, el rebuie sa isi asume responsabilitatea asta. Responsabilitatea…

- Dumitru Dragomir (72 de ani) a lansat, vineri dimineata, o varianta complet surprinzatoare pentru FCSB: Cosmin Olaroiu manager, Nicolae Dica antrenor principal. Din informatiile pe care le are, fostul sef al LPF crede ca "Oli" ar putea bate palma cu Gigi Becali.