Mutarea Băncii Internaţionale de Investiţii la Budapesta, "hub de spionaj" rus în spaţiul Schengen Experti in securitate internationala au avertizat, sub protectia anonimatului, ca daca acest lucru se poate intampla in Ungaria, stat aliat NATO si membru UE, se poate intampla oriunde, pentru ca, in viziunea Kremlinului, interesele rusesti sunt mai presus decat preocuparile privind suveranitatea natiunilor aliate. Strategia politica a erei Putin prezinte semne vadite de intoarcere a Kremlinului la radacinile sale sovietice, in scopul crearii de state satelit obediente. Iar prezenta rusilor intr-un loc creste coruptia, influenta oligarhilor, produce dezinformari si dezvolta crima organizata.



Cert… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin se pregateste intens pentru discutia sa anuala cu cetatenii, cunoscuta ca "Linia Directa", la care el va raspunde joi unor intrebari pe teme variate, in principal de politica interna. "Presedintele va lucra astazi (miercuri - n.red.) pana la noapte pentru a…

- Ungaria intentioneaza sa construiasca un oras alimentat cu energie verde care va oferi locuri de munca in domeniul horticulturii si locuinte, transmite Bloomberg. Proiectul de un miliard de euro Hegyeshalom-Bezenye va fi amplasat pe o fâşie din lunca Dunării din nord-vestul Ungariei,…

- Ungaria intentioneaza sa construiasca un oras alimentat cu energie verde care va oferi locuri de munca in domeniul horticulturii si locuinte, transmite Bloomberg. Proiectul de un miliard de euro Hegyeshalom-Bezenye va fi amplasat pe o fâşie din lunca Dunării din nord-vestul Ungariei,…

- Strategia post-electorala a PAS si PPDA s-a dovedit a fi un joc steril, care dureaza prea mult si poate avea consecinte grave pentru Republica Moldova. De aceasta parere este jurnalistul Nicolae Negru, într-un editorial publicat de Ziarul National. În opinia sa, politicienii moldoveni…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: REPARTIZAREA MIGRANTILOR La 17 septembrie 2015, pe cand Europa se confrunta cu un aflux de migranti, eurodeputatii aproba o propunere a Comisiei Europene (CE) de repartizare in mod obligatoriu catre alte state din Uniunea Europeana (UE) 120.000 de refugiati care se…

- Președintele rus Vladimir Putin ar putea discuta cu omologul sau american, Donald Trump, despre domeniul securitații energetice in Europa la summitul grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) de la Osaka, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția Tass,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, dupa incheierea summitului european informal de la Sibiu, ca, in opinia sa, exista decizii luate de guvernul roman care au dus la fragilizarea statului de drept, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura fabuloasa data de RCS&RDS! Zeci…

- Din ce in ce mai izolat, Iranul a anuntat miercuri ca nu va mai onora o parte din angajamentele sale in cadrul acordului nuclear, denuntat exact acum un an de SUA, care si-au inasprit de atunci sanctiunile impotriva sa. Teheranul a dat un termen de '60 de zile' celorlalte tari participante la acest…