Realizatorul Rareș Bogdan a anunțat marți seara in direct ca va pleca de la Realitatea TV, daca Oreste Teodorescu și Oana Stanciulescu nu vor fi primiți inapoi. Oreste Teodorescu scrisese pe Facebook ca a fost cenzurat pentru ca nu a vrut sa intre in partidul inființat de Cozmin Gușa. La randul sau, Gușa l-a acuzat pe Oreste ca „se folosea numele Realitații in diverse discuții sau tranzacții”. „Fac un anunț extrem de important: in cazul in care Oreste Teodorescu și Oana Stanciulescu nu vor fi primiți in platoul Jocuri de Putere, iar directorul postului Realitatea TV, Edi Pastia, nu va fi concediat,…