- Partidul Popular European (PPE) va analiza pe 20 martie solicitarile oficiale de excludere a partidului Fidesz, condus de premierul ungar Viktor Orban, anunta liderul formatiunii europene, Joseph Daul, potrivit Mediafax."Douasprezece formatiuni din cadrul PPE, provenind din noua tari, au depus…

- Angela Merkel si mai multi oficiali politici germani denunta o campanie de denigrare a Guvernului premierului nationalist ungar Viktor Orban contra presedintelui Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, relateaza AFP.”Eu il sustin deplin (pe Juncker), noi suntem solidari si o vom spune…

- Ludovic Orban a spus la Cluj ca asteapta ca UDMR, ca partid membru al Partidului Popular European, din care fac parte si liberalii, sa revina la o strategie conforma cu familia politica din care face parte. In replica, Kelemen a precizat, duminica, pentru Agerpres, ca declaratia lui Ludovic…

- "Cu siguranta, Cadrul financiar multianual (cel mai dificil dosar al presedintiei Consiliului UE - n.r.), pentru ca de modul in care vom gestiona acest dosar, de modul in care vom obtine un acord pe acest cadru, vor fi avute in vedere si celelalte politici, fie ca vorbim de politicile traditionale…

- Alianta de guvernare din Ungaria, formata din Fidesz si crestin-democrati, l-a ales pe ministrul justitiei, Laszlo Trocsanyi, drept cap de lista la scrutinul din 2019 pentru Parlamentul European, a comunicat partidul premierului Viktor Orban, potrivit agentiei MTI. Laszlo Trocsanyi va fi desemnat, de…