- Anul trecut s-au semnat 145 de tranzactii cu o valoare cumulata de aproape 5,2 mld. dolari, ambii indicatori fiind pe crestere, arata raportul M & A Barometer realizat de compania de audit si consultanta EY. Numarul deal-urilor a crescut cu 28%, pe cand valoarea lor totala a postat un avans de 46%.…

- Romania si Republica Moldova sunt nu doar tari surori, ci si parteneri comerciali de incredere. De la deja celebrele bomboane "Bucuria", vinurile moldovenesti, pana la fructe si legume, produsele de peste Prut sunt extrem de apreciate de romani.

- ♦ Scaderea cu mai bine de 30% a costurilor asociate proiectelor eoliene ar putea readuce Romania pe radarul investitorilor, jucatorii din piata spunand ca la actualul nivel al investitiilor noile proiecte nu ar mai avea nevoie decat de un mediu stabil, nu si de scheme de sprijin in spate. …

- ♦ In primele 11 luni ale anului trecut, consumul de benzina si motorina ajunsese la peste 6,3 milioane de tone, astfel ca 2017 devine cel mai bun al vanzarilor de carburanti din ultimii zece ani, potrivit datelor din cea de-a saptea editie a Anuarului ZF Energie. „Pe fondul cresterii…

- Ikea vrea sa deschida al treilea magazin din Romania la iesire din Timisoara, pe un teren care a fost deja cumparat, reprezentantii retailerului de mobila si decoratiuni informand Primaria comunei Dumbravita ca vor sa realizeze si un sens giratoriu in zona, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Mutare in forța pe piața locala, in luna aprilie. Un renumit brand german iși face intrarea pe piața din Romania. Acesta are peste 10.000 de magazine in aproximativ 40 de țari.Oficialii colosului au confirmat deja intrarea sa in sistem de franciza. Acesta va fi adus in țara noastra cu ajutorul…

- Executivul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta privind constituirea Comisiei nationale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro, care va prezenta pana pe 15 noiembrie spre asumare politica atat calendarul, cat si planul national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de…

- ♦ In total, vanzarile answear.ro in regiune ajung la circa 120 mil. euro, primele doua piete fiind Polonia si Romania. Compania poloneza Answear, specializata in comercializarea de articole de moda online, a vandut anul trecut produse de 9,3 milioane euro in Romania si asteapta dublarea…

- Cea mai buna evolutie a companiilor private ro­ma­nesti la export a fost in 2016 in sectorul indus­triei ali­men­tare. Fir­mele roma­nesti au crescut de la 39% la 45%, ceea ce arata ca finantarea europeana, care si-a atins in general tinta in agricultura, a in­ceput sa dea roade, arata a treia editie…

- BRD-SocGen a devenit anul trecut lider in topul celor mai mari profituri de pe piata bancara locala, detro­nand Banca Transilva­nia, care s-a plasat pe locul doi, in timp ce BCR, cea mai mare banca dupa active, a ocupat pozitia a treia in clasamentul profiturilor. Profitul cumulat al celor…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- ♦ Cele mai multe disparitii de nume au avut la baza tranzactii in urma carora noii proprietari au redenumit retelele ♦ Primii zece jucatori de pe piata locala au facut in 2016 afaceri de 12 mld. lei. Cinci branduri din piata de bricolaj au disparut din Romania in ultimii cinci ani.…

- Avizul negativ al BNR pentru preluarea Bancii Romanesti franeaza extinderea OTP Bank care urmarea ca prin achizitii si crestere organica sa ajunga la o cota de piata de 7-8% in Romania si sa urce in top 10 cele mai mari banci din Romania. In piata bancara era vehiculat de multa vreme faptul ca ungurii…

- Grupul ungar OTP, aflat in extindere pe piața din Romania prin preluarea unor banci, se pregatea sa achiziționeze Banca Romaneasca. Acordul fusese semnat in 2017. In varaanului trecut, OTP a ajuns la o intelegere cu grupul elen National Bank of Greece, care deține Banca Romaneasca. Conform unor surse…

- In topul celor mai productive sectoare din economie au fost in 2016 obtinerea produselor din prelucrarea titeiului, adica rafinariile, comertul cu ridicata, productia si furnizarea de energie electrica si internet, cu peste un milion de lei (peste 200.000 de euro) pe an productivitate, arata a treia…

- Statisticile oficiale ale Romaniei si ale altor state sau cele ale institutiilor internationale (precum UNStat, Eurostat etc.) sunt indicatori utili, care insa nu surprind realitatea statistica, fie din cauza periodicitatii cu care sunt realizate (exista state unde recensamintele nu au fost efectuate…

- ♦ Creste indatorarea firmelor romanesti, scade indatorarea firmelor straine ♦ Capitalurile proprii totale din economie sunt de circa 433 de miliarde de lei, adica aproape 100 de miliarde de euro. Companiile cu capital privat romanesc aveau un grad de indatorare la sfarsitul anului 2016…

- Ministerul Sanatatii a activat mecanismul de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina, o substanta obtinuta din plasma sanguina umana care protejeaza organismul impotriva bolilor, prin care Romania va primi ajutor din partea statelor membre europene pentru a acoperi necesarul…

- Se incing spiritele tot mai tare atunci cand vine vorba de UNIREA celor doua state. De data aceasta avertizarea vine din partea deputatului PDM, Corneliu Dudnic spunand ca va lua primul arma in maini, daca Republica Moldova se va uni cu Romania.

- Tendința de creștere susținuta a vanzarilor de portofolii de credite neperformante (NPL) a continuat și in 2017 in Europa Centrala și de Est, dupa ce, in 2016, valoarea nominala a acestora a fost de peste șapte miliarde de euro, potrivit unui raport publicat joi de compania de consultanța Deloitte.…

- Mutare cotropitoare! Un gigant ia cu asalt aceasta piața și lanseaza un nou brand in țara noastra. Colosul a decis sa puna bazele unui nou lanț de magazine.Liderul acestei piețe gireaza mișcarea. Unitațile se gasesc atat in Capitala, cat și in alte localitați din Romania. Citește AICI ce lanț…

- Asociatia investitorilor din Romania in Republica Moldova a fost lansata oficial. Evenimentul a avut loc in contextul vizitei la Chisinau a premierului Romaniei Viorica Dancila, transmite IPN.

- Bancherii si academicienii considera ca plafonarea dobanzilor la credite, atat la cele de consum cat si la cele ipotecare, poate duce la exituri ale unor jucatori din piata si la pierderea unor locuri de munca, ca urmare a restrangerii industriei. „Daca se complica foarte mult politicile…

- Un gigant de pe piața locala face o mutare de proporții. Lider pe segmentul sau de piața, acesta a luat decizie de a construi o noua fabrica, informeaza Bugetul.ro.Prin aceasta mutare, colosul creeaza sute de noi locuri de munca. Anunțul a fost facut de reprezentanții companiei. Citește AICI…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Credit Value Investments (CVI), companie de investitii in obligatiuni private din Polonia, unul dintre cei mai mari investitori din regiunea Europei Centrale si de Est si una dintre cele mai mari institutii europene care investesc in obligatiuni corporative, a incheiat 2017, primul an de prezenta…

- „Piata de M & A este fragmentata si cred ca tranzactii mici si medii vor continua sa se incheie in anii ce vor urma. Sunt fonduri care fac exit din Romania, dar si fonduri care tatoneaza piata pentru o intrare.” „Cresterea PIB-ului Romaniei a fost uriasa in 2017, cresterea va continua si…

- Frații Dragoș și Adrian Paval ocupa locul secund in topul celor mai bogați oameni din Romania, dupa fostul mare tenisman Ion Țiriac. Acum, proprietarii lanțului de magazine Dedeman fac o mutare de proporții. Cu o avere cotata la aproximativ 1,2 miliarde de euro, aceștia ataca in forța o noua…

- Piata de tevi si tuburi s-a situat in 2017 la aproximativ 7 milioane de euro, fata de 20 de milioane in urma cu zece ani. Producatorul turc Super­lit, care detine o fabrica in Buzau, a facut anul trecut tevi si tuburi in valoare de 13 mil. euro, valoare din care peste 70% a mers la export.…

- Familia Avramita a creat in peste doua decenii businessul florariei Iris, care astazi este unul dintre cele mai mari din Romania. Totul a pornit de la un florar renumit din Bucuresti, unde Lidia Avramita si sotul ei i-au fost elevi. Piata florilor din Romania este evaluata la 100 de milioane de…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua decenii, dar cu toate acestea exista in continuare judete in care rata somajului este de peste 10%, ceea ce inseamna ca unu din zece locuitori apti de munca nu lucreaza, scrie Ziarul Financiar. In Vaslui, de exemplu,…

- Problema infrastructurii rutiere din Romania a ajuns atat de grava incat se livreaza mai ușor colete in Bulgaria decat in orașele din cele mai indepartate colțuri ale Romaniei. O spune Iulian Stanciu, directorul retailerului online eMag. Acesta a povestit, intr-un interviu pentru Libertatea, ca societatea…

- O tranzactie intre gigantii Vodafone si Liberty Global care sa includa pietele din Germania, Ungaria, Cehia si Romania ar aduce noii entitati sinergii de peste 11,5 miliarde de euro, conform unui raport al Barclays, citat de portalul Seeking Alpha. Principala tinta a discutiilor - despre…

- ♦ Crearea contrapartii centrale autohtone, reinfiintarea pietei derivatelor, stimularea retailului, noi emisiuni de obligatiuni, continuarea programelor de educatie financiara ♦ Adrian Tanase va conduce BVB pentru urmatorii patru ani cruciali pentru piata de capital din Romania intrucat…

- Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de peste 27 de milioane de euro in 2017, cu 60% mai mult decat in anul precedent. Cele mai mari amenzi au fost acordate pentru incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.…

- Ministerul Finantelor Publice a transmis, joi seara, printr-un comunicat de presa, ca nu are in vedere contractarea niciunui imprumut de la organisme financiare internationale sau de la un grup de banci private, interne sau internationale, in contextul unei situatii de criza, asa cum fals s-a promovat…

- „Exista un dezechilibru pe piata, care se va mentine atata timp cat nu vor fi rezolvate problemele legate de disponibilitatea fortei de munca si infrastructura.“ Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand…

- Republica Moldova trece usor-usor la contorul românesc. Dupa ce, timp de 27 de ani dupa Revolutie, relatiile energetice cu „fratii“ de peste Prut au fost aproape nule, brusc, în ultimele luni, acestea au început sa se consolideze. În doar câteva…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. BT si BERD sunt actionari majoritari ai Victoriabank si parteneri…

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania este pe val de circa trei ani, evolutia pozitiva a economiei in ansamblul sau si a consumului in particular a facut ca atat investitorii strategici, cat si cei financiari sa isi intoarca privirea catre Romania.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar relevanta pentru situația dezastruoasa cu care se confrunta Romania și din care aflam care este capitolul la care suntem codașii Europei.Ziarul Financiar: Din grupul statelor foste comuniste din Europa…

- Mutare fulger pe piața auto din Romania. Bulgarii vor sa invadeze București pana in vara anului viitor și pregatesc un proiect de senzație. Dupa ce a incheiat, recent, un parteneriat cu grupul petrolier olandezo – britanic Shell, cel mai mare operator din Bulgaria iși face intrarea in țara noastra…

- ♦ Pentru piata de fuziuni si achizitii din Romania, 2017 a fost un nou an bun, mai ales in ultimul trimestru semnandu-se mutari de zeci si chiar sute de milioane de euro ♦ Preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania si achizitia grupului A & D Pharma de catre cehii de la Penta Investment sunt doar…

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…