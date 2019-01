Mutare disperata a lui Liviu Dragnea in dosarul Tel Drum! Liderul PSD vrea sa scape de raportul devastator al OLAF si da in judecata Comisia Europeana!

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit site-ului Tribunalului UE, dosarul Dragnea v Commission Case T 738/18 a fost inregistrat pe data de 11.12.2018. Surse de la Luxemburg au explicat pentru Ziare.com ca Liviu Dragnea nu mai putea sa atace raportul OLAF, pentru ca iesise de mult din termen. Asa ca a ales o cale indirecta, adica…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost chemat, telefonic, la DNA, imediat dupa Revelion, pe data de 3 ianuarie, pentru a-i fi comunicate rezultatele expertizei efectuate in dosarul Tel Drum, au precizat, pentru Mediafax, surse din...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a contestat la Curtea de Apel Bucuresti decizia Colegiului de conducere al Inaltei Curti in cazul constituirii completului de 5 judecatori care judeca apelul impotriva sentintei sale de condamnare, scrie Ziare.com .