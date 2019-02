Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD au stabilit, marți, la Parlament, in biroul liderului partidului, Liviu Dragnea, care sunt propunerile pentru ministerul Dezvoltarii și Transporturilor, la discuția informala fiind prezenta și premierul Viorica Dancila.La Dezvoltare va fi propus in ședința CEX liderul deputaților…

- Favorit pentru ministerul Transporturilor, Razvan Cuc este contestat de ministrul Niculae Badalau, care-i este șef la organizația PSD Giurgiu. Fost ministru al Transporturilor în Guvernul Mihai Tudose și deputat de Giurgiu,Razvan Cuc a fos propus de Ionel Arsene și susținut de Dragnea. De partea…

- CEx al PSD are loc marți la Parlament, de la ora 17.00, ședința în care social-democrații vor decide noile propuneri pentru Dezvoltare și Transporturi, dupa ce Olguța Vasilescu și Mircea Draghici și-au retras candidatura, în urma refuzurilor repetate ale lui Klaus Iohannis de a îi…

- Liviu Dragnea urmeaza sa aiba o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ministrul Eugen Teodorovici și consilierul Darius Valcov. Tema intrevederii o reprezinta bugetul pe anul viitor. Liderii PSD trebuie sa ajunga azi la sediul partidului pentru a decide cum se vor imparți banii pentru…

- "L-am sunat pe domnul presedinte sa vad ce se va intampla, daca va nominaliza cei doi ministri, avand in vedere ca suntem in perioada premergatoare preluarii Presedintiei Consiliului UE. Domnul presedinte a spus ca inca mai analizeaza. Pana saptamana viitoare nu va nicio decizie. Deci ne vedem obligati…

- Social-democratii il reclama din nou pe Kaus Iohannis la Curtea Constitutionala. Decizia a fost comunicata de premierul Viorica Dancila, dupa o intalnire cu Liviu Dragnea. Motivul ar fi refuzul presedintelui de a a acepta nominalizarile PSD pentru ministerul Transporturilor si cel al Dezvoltarii. Iohannis…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns la Parlament, acolo unde participa la o ședința in biroul lui Liviu Dragnea. Social - democrații discuta, astazi, despre remanierile din Guvernul Dancila, dar și despre strategia pe care o vor aplica daca președintele Klaus Iohannis va tergiversa numirea de noi miniștri…

- Presedintii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au avut marti o intalnire in biroul presedintelui Camerei Deputatilor.Tot pentru saptamana viitoare a fost stabilita o intalnire a coalitiei pe tema discursului in Parlament al premierului Viorica Dancila. In acest context,…