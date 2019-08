Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu s-a intors astazi la Vorbește lumea, alaturi de colegul ei, Cove. Cei doi au și o noua colega, despre care toata lumea a aflat in aceasta dimineața. Este vorba despre Viviana Sposub, fosta prezentatoare la Antena 1. Viviana Sposub este noua colega a Adelei și a lui Cove de la Pro TV. Tanara…

- Proiectul privind sanctionarea aspra a soferilor care folosesc telefonul mobil la volan a devenit lege. Putem spune, in sfarsit, STOP Live pe Facebook la volan. Autoritatile admit: initiativa Observator a grabit schimbarea legii.

- Un șofer roman a intrat cu mașina intr-un tir, pe o șosea din Germania, totul fiind transmis live pe Facebook. Iubita aflata in Romania il anunțase ca il parasește. Inainte sa incerce sa se sinucida, tanarul șofer aflat la volan le transmite un mesaj parinților sai, dar și fostei sale iubite, dupa…

- Fostul avocat al Alinei Bica, Laura Vicol, a declarat ca fosta sa clienta nu se va intoarce in Romania și urmeaza sa solicite azil politic in alta țara, nu in Costa Rica.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii ”Nu se va intoarce in Romania,…

- Adela Popescu este mama a doi copii și soție, așa ca timpul dedicat ei, este destul de scurt. Vedeta a gasit insa o soluție, pe care a impartașit-o cu fanii ei. Aceasta a povestit totul pe blogul personal. „Pentru a fi o prezența buna și placuta pentru ei, trebuie sa imi rezerv și timp pentru mine.…

- Dupa patru luni de arest, Matteo Politi, italianul care a operat vedete din Romania, fara drept, a facut unele dezvaluiri uluitoare, intr-un interviu exclusiv la Antena 1 pentru Observator TV. A fost acuzat ca desi ar fi absolvit doar opt clase, a facut implanturi mamare, rinoplastii si a marit buzele…

- Romania poate in doi ani de zile sa elimine deficitul bugetar de 28 de miliarde de lei, daca vor fi restructurate zonele in care banul public este cheltuit intr-un mod nejustificat, a declarat joi ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, la Antena 3.„Le spunem și celor de la Fondul Monetar…

- Piața de media din Romania a inregistrat o noua creștere in 2018, ajungand la 454 milioane de euro la sfarșitul anului, cu 10% mai mult fața de anul 2017, potrivit noului raport Media Fact Book, realizat de agenția Initiative. “Piața de media va mai aștepta inca un an pentru a atinge jumatate de miliard…