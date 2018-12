Stiri pe aceeasi tema

- Washington, 6 dec /Agerpres/ - La 6 decembrie 2017, presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, intrerupand linia stabilita de decenii in aceasta problema de diplomatia americana. Trump si-a atras furia palestinienilor, care au inghetat relatiile lor cu Administratia…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a aratat, joi seara, intr-un interviu exploziv acordat directorului Antena 3, Mihai Gadea, realizatorul emisiunii “Sinteza Zilei”, ca relația cu Guvernul Romaniei este excelenta și ca mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim și, implicit, recunoașterea de catre…

- Ambasadorii din 13 state arabe s-au intalnit marti in capitala australiana Canberra, preocupati ca o eventuala recunoastere de catre Australia a Ierusalimului drept capitala a Israelului ar putea pune sub semnul intrebarii perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. Reuniunea…

- Ambasadorii din 13 state arabe s-au intalnit marti in capitala australiana Canberra, preocupati ca o eventuala recunoastere de catre Australia a Ierusalimului drept capitala a Israelului ar putea pune sub semnul intrebarii perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. Reuniunea are…

- Premierul australian Scott Morrison l-a anuntat, intr-o convorbire la telefon, pe omologul sau israelian Benjamin Netanyahu ca intentioneaza sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP, conform news.ro.Presa australiana a scris in aceeasi zi, luni, ca Scott Morrison…

- Scott Morrison a evocat un gest diplomatic similar celui pe care l-au facut Statele Unite in luna mai, relateaza AFP. Morrison a convocat o conferinta de presa pentru a declara ca este 'deschis' propunerilor de recunoastere formala a Ierusalimului drept capitala a Israelului si de transferare a ambasadei…

- Australia intentioneaza sa transfere ambasada sa in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat marti premierul australian, Scott Morrison, evocand un gest diplomatic similar celui pe care l-au facut Statele Unite in luna mai, relateaza AFP. Scott Morrison a convocat o conferinta de…

- Premierul australian Scott Morrison a declarat ca il admira pe presedintele american Donald Trump pe care il considera un lider "foarte practic" care "nu va irosi nici o zi" in functie, relateaza luni The Guardian ptrluat de Agerpres. Intr-un interviu acordat ziarului New York Times, Scott…