Mutare ambasada la Ierusalim. Decizia Australiei Scott Morrison a evocat un gest diplomatic similar celui pe care l-au facut Statele Unite in luna mai, relateaza AFP. Morrison a convocat o conferinta de presa pentru a declara ca este 'deschis' propunerilor de recunoastere formala a Ierusalimului drept capitala a Israelului si de transferare a ambasadei Australiei in acest oras. O asemenea masura ar constitui o ruptura cu politica pe care guvernele australiene succesive au aplicat-o de mai multe decenii in acest domeniu. 'Suntem angajati fata de o solutie cu doua state', Israelul si un stat palestinian, 'dar sincer, asta nu merge prea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

