- Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a reafirmat duminica la Amman (Iordania) ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic nu s-a incheiat in Siria, adaugand ca cei care cred ca jihadistii au fost invinsi 'se inseala', scrie agerpres.ro.

- Retragerea trupelor americane din Siria va fi ”lenta” a reconfirmat luni Donald Trump, reafirmandu-si succesul impotriva Statului Islamic (SI) in regiune, care-i justifica, in opinia sa, aceasta decizie militara, scrie news.ro.”Statul Islamic practic a disparut, noi ne trimitem lent trupele…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus, joi, ca este de acord cu omologul sau american, Donald Trump, in ceea ce privește infrangerea jihadiștilor Statului Islamic in Siria. Putin a mai transmis ca nu a vazut niciun semn conform caruia SUA se retrag complet din Siria și a mai adaugat ca SUA au…

- Ordinul presedintelui american Donald Trump de retragere a trupelor americane din Siria prevede de asemenea si incheierea campaniei aeriene a SUA impotriva organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) in aceasta...

- Sustinand un discurs in cadrul unei conferinte de presa la Geneva, Michelle Bachelet si-a exprimat profunda ingrijorare in legatura cu cei circa 7.000 de civili care sunt prinsi in capcana intre combatantii Statului Islamic, care nu vor sa-i lase sa plece, si atacurile aeriene ale coalitiei conduse…

- In 29 octombrie, 26 de oameni, printre care 20 de politisti, au fost raniti in centrul Tunisului, atunci cand o femeie a actionat o incarcatura exploziva langa membrii fortelor de ordine, a amintit Hichem Fourati in timpul unei audieri in fata parlamentului.Intr-un bilant precedent, autoritatile…

- „Am votat Rezoluția privind statul de drept in Romania pentru ca ea critica guvernul PSD&ALDE care calca in picioare justiția, presa libera, schimba legile penale, toate pentru a scapa de raspundere pentru frauda, spalare de bani, corupție, abuz”, a declarat europarlamentarul Monica Macovei dupa ce…

- Un atacator a ucis vineri cel puțin șapte creștini care se aflau intr-un autobuz din apropierea unei manastirii din Egipt, au anunțat autoritațile, acesta fiind cel mai grav asalt impotriva minoritații creștine in mai mult un an, relateaza Reuters.Citește și: SURSE Spirite INCINSE in PSD -…