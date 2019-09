Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor a declarat, vineri seara, ca e o mare tragedie faptul ca zece ani Romania a fost condusa de Traian Basescu, acesta fiind colaborator al Securitații, potrivit sentinței Curții de Apel București. Liderul UDMR a adaugat ca multe decizii luate de Basescu au origini in acest dosar ascuns,…

- Poate ți se pare normal sa pui apa in frigider sau sa adaugi cuburi de gheața la orice bautura, dar daca iți vei incepe ziua cu un pahar de apa calda vei obține beneficii importante pentru digestie și frumusețe.

- Ziarul Unirea Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur” 2019: nume de seama in juriul din acest an al indragitei competiții, aflata la cea de-a XIX-a ediție In perioada 4 – 8 septembrie 2019 se va desfașura la Alba Iulia și Jidvei o noua ediție a Festivalului Național de Folclor „Strugurele…

- Anamaria Pop a murit duminica, 18 august, intr-un accident de circulație, in timp ce mergea la un eveniment. Luni, fiul ei in varsta de 19 ani a postat pe Facebook un mesaj emoționant. „Mama, am intrat astazi in casa si inca ți-am simțit parfumul cu care te dadeai zi de zi, hainele tale erau aruncate…

- O scena halucinanta a fost filmata ieri pe strazile orașului Galați. O fata de 14 ani, provenita de la un centru de plasament din oraș, umbla plina de sange pe strazi. Fata tocmai fusese victima unui viol, dar un echipaj de poliție care trecea prin zona nici n-a vrut sa se uite la ea. Trecatorii de…

- Sociologul Mirel Palada a reacționat dupa ce secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a decis sa-l numeasca pe Mircea Geoana in functia de adjunct al secretarului general, informeaza un comunicat postat pe site-ul NATO.

- Pepenele galben este savuros. Parfumul si gustul sau sunt unice, iar consumat rece, este o adevarata delicatesa. Mai mult decat atat insa, pepenele galben aduce beneficii nemaipomenite pentru sanatate.

- Comunicat de presa | Drept la replica USR Valcea condamna recentul atac mincinos al ziaristului Crisu Popescu de la Gazeta Valceana și iși rezerva dreptul de a-l da in judecata pentru calomnie Uniunea Salvați Romania – filiala locala Ramnicu Valcea ia act cu stupefacție și ingrijorare de acuzațiile…