Mustard X Migos lanseaza videoclipul piesei „Pure Water”

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Bucium lanseaza videoclipul piesei „Zorile”, care incheie trilogia vizuala a albumului Miorița.Cele trei videoclipuri alcatuiesc o poveste ce poate fi vizionata aici: https://youtu.be/mevJXHpNzXQ „Zorile este o piesa țesuta in jurul mitului marii treceri. Este o piesa despre desparțire, despre…

- Odata cu lansarea materialului video ce insoteste piesa „11 minutes”, Yungblud si Halsey ne angajeaza intr-un maraton disperat al uitarii, cu traseu care ne trece treptat prin toate etapele durerii si mizeriei afective. Actiunea de a pleca ia proportii colosale, fortandu-i pe ambii protagonisti ai povestii…

- Zedd si Katy Perry ne invata o lectie importanta odata cu neasteptata lansare a single-ului „365″ – dragostea este raspunsul tuturor intrebarilor ce macina constiinta, iar viata in lipsa ei nu are niciun farmec. Optimismul si bucuria sunt elementele principale ce alimenteaza ritmul molipsitor al acestei…

- Arsenium revine cu videoclipul piesei “Bon ami”, impreuna cu Mianna si Heren, unul dintre cei mai talentati producatori din Barcelona. Cu un sound fresh ce combina elemente dance si pop, single-ul este produs de catre Arsenium si Heren si compus de catre cei doi impreuna cu A. Akinchits. In regia lui…

- Colaborarea anului 2019 nu intarzie sa apara – Migos si Mustard sunt responsabili pentru lansarea single-ului „Pure Water”, un material care combina, in mod magistral, doua stiluri distincte de rap si propulseaza ascultatorul in dimensiuni muzicale inca neexplorate. „Pure Water” ii gaseste pentru prima…

- Post Malone si Swae Lee si-au unit fortele pentru a doua oara cu prilejul piesei “Sunflower”, inclusa pe soundtrack-ul filmului “Spider-Man: Into The Spider-Verse”. Prima piesa pentru care cei doi artisti au colaborat este “Spoil My Night”, inclusa pe albumul semnat Post Malone, lansat in primavara…

- Rapper-ul de doar 26 de ani, Rich the Kid, a lansat in urma cu o luna piesa “Splashin”, care inevitabil a devenit piesa de rezistenta a playlist-urilor in timpul sarbatorilor. „Splashin” este o piesa aerata, cu un beat molipsitor, care expune toate avantajele unui stil de viata opulent. In ultima perioada,…