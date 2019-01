Stiri pe aceeasi tema

- Mustafa Tartousi, condamnat in anul 2014 la sapte ani inchisoare pentru ca l a ajutat pe sirianul Omar Hayssam sa fuga din Romania, va fi eliberat conditionat marti din Penitenciarul Jilava, a confirmat pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Cristian Micu.Pe 15 ianuarie, Judecatoria Sectorului…

- Stupoare in randurile unor enoriași dintr-o parohie din California, Statele Unite. Oamenii au ramas uluiți cand au aflat ca preotul care slujea de mai bine de doi ani la biserica la care mergeau era condamnat la nu mai puțin de zece ani de inchisoare cu executare in Romania.Iulian Vasile Ilie,…

- Un roman care și-a ucis concubina in iulie 2017 in orașul italian Massafra din regiunea italiana Taranto a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare de autoritațile italiene, scrie Iltarantino.it. Barbatul și-a ucis concubina, o romanca de 46 de ani, pe 10 iulie 2017 dupa ce a prins-o in pat cu un alt…

- Magistratii Tribunalului Vaslui au decis eliberarea conditionata a fostului ministru de Interne, Gabriel Berca, condamnat la doi ani de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie, transmite Agerpres.roDecizia Tribunalului Vaslui este una definitiva.In baza articolului 425 indice 1 alin. 7 pct.…

- Un babysitter care în anii '70 a fost gasit vinovat pentru ca a ucis trei copii și le-a pus trupurile pe un gard de fier forjat ca într-o țeapa ar urma sa fie eliberat din penitenciar, dupa ce a executat 45 de ani din condamnarea de închisoare pe viața, informeaza BBC. David…

- Ungaria se transforma in refugiu pentru corupți! Nikola Gruevski, fostul premier al Macedoniei, a fugit in Ungaria si cere azil guvernului maghiar, scrie Politico. Asta, dupa ce fostul deputat UDMR, Marko Attila-Gabor, (dat in urmarire internationala de Romania), a primit 5 ani inchisoare cu executare…

- Noi probleme pentru Cristi Borcea la scurt timp dupa ce a fost eliberat din inchisoare! Fostul actionar de la Dinamo este vizat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, locuinta sa fiind perchezitionata vineri de procurorii DIICOT. Cristian Borcea a fost eliberat din inchisoare in luna…

- Tribunalul Constanta a dispus ieri eliberarea conditionata a unui fost agent de politie in cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul de Politie al Judetului IPJ Constanta. Decizia este definitiva. Amintim ca fostul politist a fost condamnat, in februarie 2015, la sapte ani de inchisoare,…