Musk si Ma: Cea mai mare problema a omenirii va fi exact opusul a ceea ce credem acum despre populatie

- Ce discuta cand se intalnesc doi dintre vizionarii planetei. Directorul Tesla, Elon Musk, fața in fața cu fondatorul Alibaba, Jack Ma Directorul general al Tesla, Elon Musk, si fondatorul Alibaba, Jack Ma, s-au intalnit la unul dintre evenimentele de deschidere a World Artificial Intelligence Conference…

- Într-o tara în care firmele mici reprezinta 60% din cresterea economica si angajeaza 80% din forta de munca, o banca care le acorda credite rapid este o adevarata binecuvântare. 16 milioane de companii mici au beneficiat deja de credite de la aceasta institutie financiara. …

- ​Tesla a avut pierderi totale de circa 1,1 miliarde de dolari în primele 6 luni ale anului 2019, potrivit raportului publicat joi de producatorul de mașini electrice. Compania condusa de Elon Musk vrea sa înceapa pâna la finalul anului 2019, la fabrica sa de la Shanghai, aflata în…

- Pierderile s-au produs in pofida faptului ca veniturile companiei lui Elon Musk au crescut in primul semestru la 10,891 miliarde dolari, cu 47% peste cele din perioada ianuarie-iunie 2018.Insa veniturile din trimestrul al doilea, de 6,349 miliarde dolari, au fost sub cele asteptate de piata,…

- Pe 3 decembrie 1987, la ora 2.00, Elena Ioana Nastase venea pe lume la Spitalul Clinic din București. Era cetațeanul cu numarul 23.000.000. Peste un secol și ceva, in 2100, populația Romaniei va fi de numai 12.000.000. Practic, ne injumatațim! India va ajunge la 1,4 miliarde, China va ”stagna” la un…