Stiri pe aceeasi tema

- „Metalurgica”, o expoziție care pornește de la conceptele de munca și producție percepute ca baza pentru dezvoltarea umana actuala, imaginata in dialogul dintre Martin Zet și duo-ul artistic Mona Vatamanu și Florin Tudor, poate fi vizitata la Spațiul Expozițional de Arta Contemporana „MAGMA”, din Sfantu…

- Fotografia este realizata din apropierea Muzeului de Istorie a Farmaciei, iar cadrul a surprins oameni, mașini, mijloace de transport în comun, cladirea care adapostește astazi Muzeul de Arta, dar și cele doua cladiri identice de la începutul Strazii în Oglinda (Iuliu Maniu).…

- Locul unui artist si a creatiilor lui sunt in sala de expozitie, asa cum locul actorului este pe scena sau a scriitorului in librarii, la intalnirile cu publicul si criticii profesionisti. Dar locul operelor de arta este si in muzeu, cum arta dramatica poate fi arhivata in fonoteci, iar literatura in…

- „Ambulanta pentru monumente”, un proiect-pilot de voluntariat conceput in 2016 pentru salvarea patrimoniului imobil prin punerea in siguranta a unor importante obiective de patrimoniu aflate in stare avansata de degradare, va fi prezentat vineri, 18 ianuarie, la Arad, intr-o expozitie itineranta care…

- Intre 29 ianuarie și 12 aprilie, in Galeria Pod a Muzeului de Istorie din Suceava va putea fi vizionata o expoziție de jucarii. Vor fi expuse peste 500 de jucarii din colecția Asociației Muzeul Jucariilor din București. Jucariile cuprind perioada 1930-1980, iar vernisajul va avea loc marți, 29 ianuarie,…

- Creatiile realizate la cursuri de catre studentii din anul VI de la Facultatea de Arhitectura și Urbanism din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara au devenit subiectul unei expozitii deschise in holul Bibliotecii UPT. Tema este una mai puțin obișnuita: tinerii designeri si-au pus in practica ideile…

- Miercuri, 19 decembrie 2018, la sediul Muzeului de Mineralogie din bd. Traian, nr. 8, a fost versnisata expoziția temporara „Minerale in filatelia romaneasca”. Evenimentul, organizat in cadrul suitei de manifestari „Craciun in Maramureș” sub egida Consiliului Județean Maramureș, a fost urmat de un concert…