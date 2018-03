Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul Studentesc „Arcanul USV", in parteneriat cu Consiliul Judetean Suceava, Primaria Suceava, Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava, Casa de Cultura a Studentilor Suceava si Grupul de Initiativa al Romanilor din Basarabia, organizeaza marti, 27 martie, spectacolul ...

- In contextul in care despre prezența educației cinematografice in licee se vorbește din ce in ce mai des, Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava, prin intermediul Clubului „Video Art", coordonat de prof. Viorel Ieremie, a inceput de aproximativ o luna de zile derularea unui ...

- David Corneliu Turturean, elev in clasa a IX-a la Colegiul Național "Ștefan cel Mare" Suceava, continua sa uimeasca si in acest an prin performanțele sale scolare.Dupa ce anul trecut a bifat o reusita cu adevarat remarcabila prin calificarea la un numar record de olimpiade, si anume ...

- La Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava - Sala Auditorium „Joseph Schmidt" va avea loc sambata, 24 martie, de la ora 18:00, cea de-a opta editie a Concursului „Music Star". Initiatorul si coordonatorul actiunii este prof. de educatie muzicala Cristian ...

- Sambata, 24 martie 2018, ora 18.00, la sala Auditorium Joseph Schmidt din Suceava va avea loc cea de a opta editie a concursului Music Star. Initiatorul si coordonatorul actiunii este prof. de educatie muzicala Cristian Dobos, de la Colegiul Național “Petru Rareș” din Suceava. Music Star este un ...

- ASSIST Software invita studenții interesați sa inceapa o cariera in IT, la cea de-a X-a ediție "Porți Deschise ASSIST Software", miercuri, 21 martie, de la ora 11:00, la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, in Aula din Corpul E. Evenimentul este organizat in ...

- Concursul Judetean de Poezie „Ion Cozmei", ediția I, si-a desemnat castigatorii joi, 15 martie, la Calinesti-Cuparencu. Marele Premiu "Ion Cozmei" a fost castigat de eleva Andreea Petrovici (Vatra Dornei), de la Colegiul Național "Petru Rares" Suceava. La clasele ...

- Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava (USV) a lansat, miercuri, 14 martie, proiectul „Start la antreprenoriat, crestem ocuparea in zona urbana. ANTUR", proiect cofinantat din fonduri europene, care vizeazasprijinirea antreprenoriatului si imbunatatirea competentelor ...

- In aceasta saptamana, Facultatea de Știinte Economice si Administratie Publica din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava (USV) demareaza un program pilot de mobilitate academica interuniversitara a studentilor de la domeniul Administrarea Afacerilor. Aceasta mobilitate interna implica ...

- Fotograful Razvan Voiculescu lanseaza joi, 15 martie, incepand cu ora 17:00, in Auditoriumul „Joseph Schmidt" al Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava (USV), albumul de fotografie și filmul „ROST. 12 Hotare", piesa finala a trilogiei ROST. Este un proiect ...

- Un prestigios autor belgian, Paul Emond, membru al Academie royale de langue et de litterature francaises din Belgia, va conferentia la Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava, miercuri, 14 martie a.c., de la ora 12.00, in sala „Dimitrie Leonida" ...

- Din colectiile Bibliotecii Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava (USV), miercuri, in corpul A al institutiei, au fost expuse cartile diversilor autori care au scris despre miscarea de emancipare sociala si politica a romanilor din Transilvania, intitulata "Scoala ...

- Compania germana Karls organizeaza, pe parcursul acestei saptamani, o bursa de locuri de munca pentru studenții Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava. Reprezentantul firmei Karls, Dominika Pacek, este prezenta, incepand de luni, 5 martie a.c., la universitatea suceveana pentru a se intalni cu studenții…

- Casa de Cultura a Studentilor din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava (USV) organizeaza luni, 5 martie, "Concert in 4", spectacol sustinut de Ada Milea, Bobo Burlacianu, Anca Hanu si Cristi Rigman.Evenimentul va avea loc in Auditoriumul ”Joseph Schmidt”, din strada Universitatii, nr. 13,…

- Casa de Cultura a Studentilor din Suceava (CCS), aflata in coordonarea Universitatii „Stefan cel Mare", organizeaza miercuri, 14 martie, de la ora 19.00, in Auditoriumul USV „Joseph Schmidt", concertul „Camp de lavanda" al Mariei Gheorghiu. Aceasta va fi insoțita ...

- In contextul in care Senatul Romaniei da unda verde pentru defrișari in ariile protejate, inclusiv in padurile virgine, cadre didactice ale Facultații de Silvicultura, de la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, transmit un grav semnal de alarma.Aceștia explica faptul ca Senatul a ...

- Casa de Cultura a Studenților Suceava organizeaza joi, 1 martie, de la ora 19.00, un spectacol de folk susținut de Ioan Onișor, Ionuț Mangu și invitații lor.Evenimentul are loc in Auditorium "Joseph Schmidt" al Universitații din Suceava.Prețul unui bilet este de 10 lei.Accesul ...

- Colegiul National „Ștefan cel Mare" Suceava si Colegiul National „Nicu Gane" Falticeni au fost desemnate Centre de Excelenta in Tehnologia Informatiei (CETI), in cadrul unui proiect derulat de Ministerul Educatiei Nationale, cu sprijinul Guvernului Japoniei.Ca urmare a ...

- Studenții Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) revin de miercuri la cursuri, dupa ce au avut parte de o vacanța prelungita ca urmare a deciziei sistarii activitaților didactice in zilele de luni și marți, 26, respectiv 27 februarie. Hotararea a fost luata din cauza temperaturilor foarte ...

- In luna februarie, la Przemysl, Polonia, a avut loc cea de-a XX-a Conferinta "Europa Carpatilor", organizata sub inaltul patronaj al Mareșalului Seimului Poloniei, Marek Kuchcinski. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost reprezentata de prorectorul cu imaginea universitatii, relatii ...

- Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava și Colegiul Național „Nicu Gane” Falticeni au fost desemnate Centre de Excelența in Tehnologia Informației (CETI), in cadrul unui proiect derulat de Ministerul Educației Naționale, cu sprijinul Guvernului Japoniei. Ca urmare a selecției, cele doua unitați…

- Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) a hotarat sistarea activitatilor didactice in zilele de luni si marti, 26, respectiv 27 februarie, in contextul in care, pentru aceasta perioada, meteorologii au emis cod portocaliu de ger, cu temperaturi intre minus 8 si minus 22 ...

- Cel putin doua zile, la Universitatea din Suceava nu se vor tine cursuri, iar studentii sunt anuntati pe retele de socializare sa nu revina la scoala decat pe la jumatatea saptamanii. S-a ajuns la aceasta situatie deoarece Thermonet nu poate asigura agent termic suficient pentru incalzirea salilor de…

- Consiliul de Administratie al Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava (USV) a hotarat, duminica, sistarea cursurilor luni si marti, din cauza frigului si a problemelor sistemului de termoficare centralizata a orasului, care nu poate asigura incalzirea corespunzatoare a caminelor si a salilor de curs.

- Casa de Cultura a Studenților Suceava din cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" invita sucevenii la un recital de pian susținut de pianista Alina Andronic - Ursu, miercuri, 28 februarie, de la ora 19,00. Evenimentul va avea loc in Auditorium "Joseph Schmidt", prețul unui ...

- Casa de Cultura a Studentilor din Suceava (CCS), aflata in coordonarea Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava (USV), lanseaza un nou concurs de proiecte, in cadrul caruia studentii sunt invitati sa trimita aplicatii din domeniul cultural, artistic sau sportiv. Proiectele se depun pana pe 20 martie…

- Și in 2018, profesori ai Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) ofera consultații gratuite atat pentru elevii de liceu, cat și pentru absolvenții care nu au reușit sa promoveze examenul in anii trecuți și care doresc sa se pregateasca suplimentar in vederea susținerii bacului ...

- In contextul unei cereri tot mai mari de ingineri pe piața muncii din regiune, Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) demareaza, in aceasta luna, o serie de activitați dedicate studenților din anul I, cu ...

- Trei tineri cu rezultate remarcabile in domeniul lor de activitate se vor alatura colectivului de cadre didactice de la Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava (USV), acestia promovand concursul de ocupare a posturilor vacante, organizat de instituție.Primul dintre ei are 35 de ani, ...

- Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava (USV) demareaza un proiect de aproape doua milioane de euro, pentru sprijinirea antreprenoriatului și imbunatatirea competentelor antreprenoriale la nivel regional.Printre altele, prin intermediul acestuia, se urmarește finantarea a 37 de planuri ...

- Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea in zona urbana. ANTUR”. USV a transmis, printr-un comunicat, ca proiectul se va derula pe o perioada de 36 de luni, in parteneriat cu firma „Addvances Strategic Solutions”.…

- Facultatea de Stiinte ale Educatiei din Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava a participat la cursurile de formare organizate in perioada 28 ianuarie – 2 februarie 2018, in cadrul Proiectului Erasmus+ KA 2 - 2 IMINED, Grant Agreement Number 2016-1-LT01-KA204-023223. Cursul de ...

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a informat ca prorectorul Mihai Dimian a fost desemnat ordonator de credite al USV. Asta, in baza unui ordin emis de noul ministru al Educației, Valentin Popa, la propunerea Senatului universitații. Decizia a fost luata dupa suspendarea din funcție a rectorului…

- Sportivii de la USV Suceava s-au intors cu cinci medalii de la Campionatele Nationale Universitare care au avut loc la sfarsitul saptamanii trecute in sala din Bacau, in prezenta a 260 de participanti de la 63 de structuri sportive. “Studentii” suceveni au urcat pe podiumul de premiere la mars si aruncarea…

- Bacaul a gazduit recent cea de-a 23-a ediție a Campionatului Național Universitar de atletism in sala, la care au participat 260 de studenți de la majoritatea centrelor universitare din țara. Sportivii de la Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava au avut o comportare foarte buna, ...

- Activitatea manageriala a rectorului Valentin Popa, noul ministru al Educatiei, nu iese cu nimic in evidenta in cei aproape sase ani de cand conduce Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava. In aceasta perioada, numarul studentilor de la universitatea suceveana a scazut, taxele s-au dublat, iar noul…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad susține nominalizarea domnului Valentin Popa, Rector al Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de Ministru al Educației. Experiența sa manageriala in funcția de rector al Universitații din Suceava, viziunea sa strategica asupra invațamantului…

- O inregistrare video in care Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, face numeroase greseli de limba a aparut in mediul online la cateva ore de la anuntul privind includerea sa in Guvernului Dancila. Rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava vorbeste despre ”pamblica”…

- Doua echipe de elevi de la Colegiul National „Petru Rares" Suceava au fost premiate in cadrul Concursului de dezbateri științifice "Debats-toi", competitie organizata de Liceul Francez "Anna de Noailles" din Bucuresti, a V-a ediție.Dezbaterile s-au desfașurat in ...

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, a decis, joi, Guvernul interimar, condus de Mihai Fifor. Hotararea de Guvern a fost data, potrivit Executivului, in scopul promovarii si protejarii…

- Colegiul Național ”Petru Rareș” din Suceava și-a caștigat un binemeritat renume datorita performanțelor la invațatura obținute de elevii sai. Totuși, cum nu poți sta tot timpul cu nasul in carte, cei care studiaza la instituția suceveana amintita anterior au posibilitatea sa se relaxeze pe terenul…

- Joi, 25 ianuarie, Teatrul studențesc „Fabulinus" aduce pe scena Auditoriumului "Joseph Schmidt" a Universitații din Suceava a doua reprezentație a piesei „Pisica verde", de Elise Wilk, in regia lui Cosmin Panaite.Spectacolul este programat de la ora 19.00, iar ...

- Temperaturile reci din ultima perioada au facut ca in salile de curs ale Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava sa fie extrem de frig, conditiile nefiind unele propice predarii si invatarii. Astfel, conducerea universitatii ia in calcul suspendarea activitatii pana cand se mai incalzeste afara,…

- Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava va deveni Centru de Excelența in Tehnologia Informației (CETI) in cadrul unui proiect derulat de Ministerul Educației Naționale, cu sprijinul Guvernului Japoniei. Alte doua colegii din județ (Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și Colegiul Național ...

- Reprezentanți ai Forțelor Navale Romane se afla intr-o vizita de documentare in județul Suceava pentru a pregati campania de promovare a profesiei militare care se va desfasura in perioada 19-22 februarie in sapte licee sucevene. Este vorba de Colegiul Militar “Ștefan cel Mare” și Colegiul Național…

- Conducerea Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava (USV) vrea sa faca demersuri pentru a putea prelua unul dintre caminele Colegiului Tehnic „Petru Musat" Suceava, fostul Liceu Industrial Nr. 2, acest pas urmand sa rezolve partial una dintre problemele cu care institutia se ...