- Un fost elev al Liceului Teoretic „Tudor Vladimirescu” din Draganesti-Olt, județul Olt, Andrei Ionut Cocirlau, a castigat procesul intentat scolii, inspectoratului si ministerului, prin care a contestat mutarea sa disciplinara. Elevul a castigat in instanța si despagubiri in bani, potrivit mediafax.Problemele…

- Astronomic si Astroclubul “Perseus” din cadrul Muzeului “Vasile Parvan” din Barlad, va organiza cea de-a VIII-a editie a Scolii de vara de Astronomie “Descopera Universul!”. Iata care este programul si cine va fi lector pentru cei care vor sa cunoasca mai multe despre astronomie. Scoala de vara de Astronomie…

- Primarul comunei, Vitali-Cristian Finoghen, a declarat pentru AGERPRES ca valoarea totala a contractului este de aproape 2,6 milioane de lei, suma care va fi suportata prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) 2. 'Avem contractul semnat, dar mai sunt doua avize de obtinut. Scoala este o…

- # Care sunt jucatorii pregatiți de Sporting care au ajuns in ultima perioada la echipele județului și ma refer in primul rand la FC Argeș și CS Mioveni? – Eu aș spune pentru inceput ca aceasta școala in 2008, 2009, 2010, 2014, 2017 și 2018 a caștigat campionatul național de juniori A1. In toata aceasta…

- [caption id="attachment_45322" align="alignleft" width="300"] Ana Matei[/caption] Ana Matei este o tanara de 23 de ani din Ungheni. De 15 ani, vioara ii este pasiunea cea mare. Dragostea pentru acest instrument l-a moștenit de la mama sa, Maria Matei, profesoara de muzica. Ana a luat pentru prima data…

- Un copil de trei ani din satul Buda, comuna Braiesti, a decedat in aceasta dupa amiaza in curtea scolii. Din primele informatii se pare ca a cazut in fosa septica de la scoala din localitate. In aceeasi curte cu scoala se afla si gradinita. Trupului micutului a fost gasit in jurul orei...

- Anghel C. TOADER Dr. Eugen Banu este cel care-l urmeaza pe dr. Mișea Filip, in mod cronologic, dar și in fapte. S-a nascut in orașul Barlad (jud Vaslui) la 27 mai 1908. Școala primara, cat și liceul (curs inferior și superior) le urmeaza in orașul natal. Intre anii 1927 și 1933 este student al Facultații…

- Cel mai interesant și emoționant moment al ședinței Consiliului Local Piatra Neamț l-a constituit omagierea de catre consilieri și primarul Dragoș Chitic a Isabelei Stanescu, tanara din județul Neamț care a facut furori la emisiunea ”Romanii au talent” cu vocea ei cu totul deosebita, cu nonșalanța cu…