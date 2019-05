Un barbat in varsta de 47 de ani, salariat al Uzinei Mecanice Sadu, a fost muscat, luni, de o vipera, in timp ce se afla la serviciu, fiind transportat la spital. Șarpele veninos ar fi intrat in atelierul in care angajatul iși desfașura activitatea ca reglor, iar barbatul ar fi incercat sa-l omoare, atunci cand l-a observat dupa ușa. „I.T.M. Gorj confirma raportarea unui incident de munca ce a avut loc la U.M. Sadu. Un barbat de 47 de ani a inlaturat o vipera de la intrarea intr-un imobil, moment in care a simțit o ințepatura in glezna. Evenimentul va fi cercetat de catre angajator”,…