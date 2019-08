Secretarul de stat pentru tehnologia informatiei Marian Murgulet, membru in Comitetul interministerial pentru sistemul de situatii de urgenta 112, a anuntat joi seara ca lunar se va prezenta o situatie la zi privind progresele realizate pentru implementarea masurilor de imbunatatire a sistemului 112. "Raportul (Comitetului interministerial pentru sistemul de urgenta 112 - n.r.) cuprinde o serie de masuri foarte clare, cu institutii responsabile la fiecare masura si cu termen maxim de realizare. Este inclusa in raport o matrice a responsabilitatilor fiecarei institutii, in vederea implementarii…