- MAE a precizat, vineri, referitor la trimiterea Romaniei de catre CE in fata Curtii de Justitie a UE din cauza neaplicarii normelor in materie de combatere a spalarii banilor, ca "este un act procedural standard" si ca exista un proiect pentru implementarea directivei in dezbatere la Senat.

- Comisia Europeana trimite Romania, alaturi de Grecia si Irlanda, in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu a implementat in legislatia nationala Directiva a 4-a privind combaterea spalarii banilor. De asemenea, Comisia a propus plata unei sume forfetare, precum si a unor penalitati pentru ficare…

