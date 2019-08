Stiri pe aceeasi tema

- "Am primit in ultimele zile numeroase solicitari din partea presei pentru a exprima un punct de vedere privind rectificarea bugetara. Pozitia ALDE este urmatoarea: Rectificarea bugetara este, deocamdata, in faza de proiect si discutiile din cadrul coalitiei nu sunt inca finalizate. ALDE solicita…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a prezentat vineri pe Facebook o analiza a rectificarii bugetare, afirmand ca Romania „a intrat oficial pe ultimul segremt al drumului spre prapastia bugetara”. Acesta explica ca indiferent de cine va urma la guvernare nu va putea corecta masurile luate in prezent…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan ii adreseaza premierului Viroica Dancila o intrebare referitor la afirmatia acesteia ca au existat protestatari pe 10 august 2018 care au incercat sa patrunda in cladirea Guvernului din Piata Victoriei: "Cine a incercat sa patrunda in sediul Guvernului in forta?".…

- Deputatul european Siegfried Muresan (PNL/PPE) scrie, luni, pe contul sau de Facebook, despre cum vrea Guvernul Dancila sa-i pagubeasca pe romani cu Autostrada Comarnic - Brasov. Amintim ca premierul Viorica Dancila a anuntat, duminica, ca Autostrada Comarnic-Brasov nu se va construi in parteneriat…

- „O problema foarte mare a Timișoarei este lipsa locurilor de parcare. Vom propune ca la rectificarea bugetara a Consiliului Județean Timiș sa fie cuprinsa realizarea unei parcari de dimensiuni mari pe locul celei existente in zona centrala, ma refer la cea vizavi de Hotel Timișoara. Acea…

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici susține ca exista bani la buget, pâna la sfârșitul anului, pentru plata pensiilor și salariilor, dar și pentru investiții. Pe de alta parte, a spus ca "daca sunt cheltuieli publice care pot fi ajustate în mod logic, de ce sa nu se faca acest…

- Deputatul PNL Raluca Turcan afirma ca deficitul bugetar ar fi crescut la peste 1,2% din PIB, fiind o lipsa din buget de 12 miliarde de lei. Aceasta susţine că este ”revoltător” că Ministerul Finanţelor nu a publicat execuţia bugetară, deşi trebuia…

- Ministerul Finanțelor a trimis o adresa in care afirma despre repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare, ca sumele propuse pentru trimestrul IV 2019 nu acopera plata integrala a salariilor și ca obligația ordonatorilor de credite este sa „dispuna masurile necesare” in vederea incadrarii…