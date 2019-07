Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan cere guvernului României sa negocieze un post de vicepreședinte al Comisiei Europene și critica noncombat-ul lui Teodor Meleșcanu, care declarase joi ca țara noastra nu ma poate obține un portofoliu important în

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan precizeaza ca, in plus, incepand cu extinderea Uniunii Europene catre Europa de Est, la 1 mai 2004, tarile din regiune au detinut in permanenta functii de vicepresedinti in cadrul Comisiei Europene. Estonia a avut de trei ori functia de vicepresedinte, Slovacia,…

- Eurodeputatul din partea PNL Siegfried Mureșan cere Guvernului Romaniei sa negocieze o funcție de vicepreședinte al Comisiei Europene, in condițiile in care susține ca propunerile pentru funcțiile de lideri ai UE trebuie echilibrate și cu numiri din Europa de Est.„Romania are șansa de a obține…

- "Grupul PNL din Parlamentul European a reusit sa castige poziitii importante la nivelul comisiilor parlamentare. Presedintia uneia dintre cele mai importante comisii, ITRE ( comisia de industrie, cercetare si energie ) va fi exercitata de Adina Valean, vicepresedinte al comisiei ENVI ( de mediu,…

- Traian Basescu il critica, marti, pe prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, pentru ca "se face ca nu vede" situatia din Republica Moldova. "Conștiința democratica a lui Timmermans și-a terminat gazul! In timpul campaniei pentru Parlamentul European, in speranța ca va caștiga competiția pentru a…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PNL) a fost ales vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European. Europarlamentarul roman a obținut 141 de voturi din 158 exprimate. Siegfried Mureșan va fi parte a conducerii grupului PPE alaturi de președintele grupului și…

- Ieșire dura a omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu la adresa PSD pe care il acuza ca este 'un dezastru economic pentru Romania'. Nu toți politicienii sunt corupți, restul sunt tampiți, susține Vintu, intr-o noua postare pe Facebook.Citește și: Imagine de SENZAȚIE - Noua Dacia Arkana, SURPRINSA…

- Intr-un interviu pentru Libertatea, Siegfried Mureșan, candidatul PNL pentru Parlamentul European, actual europarlamentar, a raspuns unor intrebari incomode despre campania electorala, competitorii politici și poziționarea fața de corupții din partidele romanești. - PNL depașește PSD in sondaje a doua…