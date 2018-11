Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului European a votat astazi Raportul interimar al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene post-2020. Raportul cuprinde, printre altele, alocarea a 500 de milioane de euro pentru proiecte și acțiuni privind consolidarea și apararea statului de drept in…

- Dupa ce majoritatea covarșitoare a europarlamentarilor au votat pentru adoptarea rezoluției privind statul de drept in Romania, o parte dintre reprezentanții țarii noastre in PE au explicat ce și de ce au votat. Eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan a scris pe contul sau de Facebook, la doar cateva…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan, purtator de cuvant al grupului Partidului Popular European din cadrul Parlamentului European (PPE) s-a aflat vineri, 26 octombrie 2018, la Universitatea din Pitești, prilej cu care a vorbit despre oportunitațile de finanțare de la Uniunea Europeana. In fața unei…

- "Multi au spus ca solicitarea ALDE de a gasi un consens ar echivala cu un pas in spate in efortul de a stopa abuzurile. Nimic mai fals. Inainte de toate, faptul ca astazi oficialii europeni incep sa admita ca in Romania exista o grava problema reprezentata de protocoale, faptul ca astazi se vorbeste…

- Scrisoarea transmisa de Ministerul de Finante Comisiei Europene, care prevede, printre altele, inghetarea salariilor in sectorul bugetar, arata ca guvernantii au inceput sa inteleaga ca Romania risca sa intre in criza economica, atrage atentia europarlamentarul Siegfried Muresan. Partea si…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a depus un amendament privind bugetul multianual al UE post-2020, prin care solicita creșterea la doua miliarde de euro pentru proiecte și acțiuni privind consolidarea și apararea statului de drept in UE. Bugetul inițial era de 565 milioane euro, scrie Mediafax.„Vedem…

- Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, a depus, joi, doua amendamente la Proiectul de buget al Uniunii Europene pentru 2019, prin care cere alocarea de 110 milioane de euro pentru fermierii din Uniunea Europeana, inclusiv din Romania, afectați de pesta porcina africana.„Deputatul european…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a anuntat, joi, ca a solicitat oficial, in Parlamentul European, 110 milioane de euro din bugetul Uniunii Europene pentru a ajuta fermierii romani afectati de pesta porcina. Acesta a avertizat, insa, ca banii vor fi primiti numai in cazul in care autoritatile…