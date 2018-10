Mureş: Un mort şi şapte răniţi în urma unui accident petrecut pe DN 151, în localitatea Balda O persoana si-a pierdut viata si alte sapte au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, pe drumul judetean 151, pe raza localitatii Balda, a anuntat, joi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures.



Potrivit ISU Mures, una dintre masini a luat foc imediat dupa impact, iar cele opt victime au fost incadrate de echipajele medicale pe coduri de urgenta, una pe cod negru, una pe cod rosu, trei pe cod galben si trei pe cod verde.



Reprezentantii ISU Mures au precizat ca in masina cuprinsa de flacari erau trei persoane…

Sursa articol: agerpres.ro

