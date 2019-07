Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii ANM prognozeaza pentru intervalul urmator vreme calda si deosebit de instabila. Pentru litoral, meteorologii anunta temepraturi placute pentru aceasta perioada, dar si furtuni periculoase. Cei care aleg sa plece in vacanta la munte trebuie sa stie ca in perioada 24 iunie – 7 iulie vor fi…

- Sezonul 2019 privind activitatea de agrement pe lacurile Chios și Gheorgheni a debutat în 13 aprilie. Potrivit reprezentanților RADP, vremea rea din ultima perioada a determinat ca încasarile aferente lunii mai sa fie la jumatate fața de aceeași perioada a anului trecut. "În…

- Vineri avem vreme instabila si temperaturi modeste. Doar prin Banat si Oltenia va fi ceva mai bine; in rest se anunta averse consistente, conditii de grindina si lapovita pe crestele Carpatilor. Sambata se incalzeste, dar nu scapam de instabilitate. Prin nord, centru, est si la munte vin alte ploi zgomotoase…

- Astazi, pe intreg teritoriul tarii, cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca sunt prognozate 20 de grade Celsius, iar la Balți cu unul mai mult. La Orhei se așteapta 22 de grade, in timp ce la Tiraspol vor fi 23.

- Ploi si furtuni se anunta in urmatoarele trei zile in judetul Alba. Inceputul lunii mai aduce conditii de instabilitate atmosferica ridicata, fiind prognozate furtuni puternice, mai ales pentru ziua de duminica, 5 mai. Temperaturile vor fi destul de ridicate pentru aceasta perioada, cu valori maxime…

- Duminica, de Florii, și pe tot parcursul weekendului, vor fi innorari in cea mai mare parte a intervalului și, temporar, va ploua pe arii restranse. Vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, inainte de Paștele ortodox. In acest sfarșit de saptamana, vor fi innorari in cea mai mare a intervalului,…

- Vremea se va incalzi usor in cea mai mare parte a tarii. In vest si nord-vest vor fi temporar innorari si pe arii restranse ploi slabe, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil spre senin ziua, insa pe parcursul noptii in regiunile extracarpatice se va semnala nebulozitate joasa. Vantul…