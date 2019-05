Stiri pe aceeasi tema

- Pregatiri pentru vizita Papei in Romania Papa Francisc. Arhiva Foto: Elena Postelnicu. Termenul de înscriere pentru cei care vor sa fie de fata la vizita Papei Francisc la Catedrala Sfântul Iosif din Bucuresti a fost prelungit pâna pe 15 mai. În zona Pietei…

- Astfel, țara noastra se pregateste pentru unul dintre cele mai importante evenimente din ultimii 20 de ani: vizita Papei. Papa Francisc va fi pazit in permanenta, insa cei din Garda nu vor purta uniformele care i-au consacrat. In paralel, la Catedrala Sfantul Iosif se lucreaza intens, pentru ca acolo…

- Tractorul agricol romanesc Tagro, conceput si realizat integral de IRUM Reghin, in județul Mureș, a fost omologat de Registrul Auto Roman (RAR), primele astfel de tractoare urmand sa iasa pe poarta fabricii in luna iunie, potrivit unui comunicat al producatorului, remis joi. Procesul de omologare a…

- Aproape 300 de start-up-uri din 24 de țari din regiunea Europei Centrale și de Est vor participa la cea de-a cincea ediție a concursului internațional dedicat soluțiilor energetice dezvoltate de startupuri - PowerUp!. Competiția, organizata de InnoEnergy, ofera oportunitatea companiilor ambițioase de…

- Cine vrea sa asiste la slujba oficiata in luna mai de Papa Francisc la Catedrala Sfantul Iosif din Bucuresti trebuie sa fie prieten cu Internetul. Credinciosii trebuie sa se inscrie pana pe 30 de aprilie pe un site special creat de Arhiepiscopia Romano-Catolica.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anunțat joi, in ședința de Consiliu General, ca a trimis o scrisoare președintelui Iohannis, Consiliului Superior de Aparare a Țarii, precum și Serviciului Roman de Informații, prin care le cere sa se implice in scandalul apei potabile din București pentru lamurirea…

- * Politistii din judetul Mures au efectuat, miercuri dimineata, 68 de perchezitii in Bucuresti si in 14 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 1.300.000 de lei. * Doua persoane, sot si sotie, din localitatea Calarasi, au murit,…

- La invitatia autoritatilor Statului Roman si a conducerii Bisericii Catolice din Romania, Papa Francisc a acceptat sa faca o vizita apostolica in tara noastra, in perioada 31 mai - 2 iunie 2019. Programul oficial al vizitei Papei Francisc in Romania include mai multe intalniri la Bucuresti, cu Presedintele…