- TENSIUNI…Satenii din comuna Perieni s-au saturat de “suveranul” lor, primarul Alexandru Iacob (n.r. așa s-a autointitulat acesta intr-o postare pe Facebook), care se comporta, spun ei, ca un vataf pe moșia proprie! Dupa ce, in Miercurea Mare, a incercat sa-și demita viceprimarul din funcție, dar de…

- Este deja o tradiție ca maicuțele de la Timișeni-Șag sa vopseasca cele o mie de oua, an de an. Dupa ce sunt vopsite, ouale sunt așezate in forma de cruce in curtea manastirii. Ouale roșii vor fi puse pe masa de Paști și vor fi date oamenilor nevoiași. In Vinerea Mare, dinaintea Sfintelor Paști,…

- Nelipsita de pe masa in ziua de Pasti, pasca este adanc legata de sarbatorile pascale crestine. Inițial, pasca facea referire la un fel de paine mancat de evrei in timpul Paștelui. Denumita in limba ebraica „mața", aceasta pasca se prepara din faina obținuta din 5 cereale, sub forma unui aluat nedospit,…

- Tradiția de a vopsi oua este astfel pastrata vie, iar cei mici afla despre importanța și semnificației Sarbatorii Invierii lui Hristos. Și pentru ca la Gradinița P.P. Little Star Arad nimic nu se face intamplator, trebuie spus ca cei mici au avut activitați specifice Paștelui pe durata intregii saptamani:…

- •Intrarea Domnului Iisus Hristos in Ierusalim, sarbatoare cunoscuta popular sub numele de Florii, este una din cele mai importante din Romania. • Peste 1, 5 milioane de romani iși sarbatoresc onomastica. Dintre cei sarbatoriti, aproape 900.000 sunt femei ce poarta nume de flori! •Tradiția spune ca așa…

- Creștin-ortodocșii sarbatoresc Floriile in data de 21 aprilie 2019. In Romania sunt numeroase superstiții și tradiții de Florii, aceasta sarbatoare fiind una de mare insemnatate pentru creștin-ortodocși. Floriile marcheaza si inceputul Saptamanii Patimilor, care se sfarșește dupa o saptamana, odata…

- ADEA. Locuitorii satului Adea, care apartine de comuna Sintea Mare, au ajuns la capatul puterilor. Zeci de caini vagabonzi ii terorizeaza pe oameni, iar ultima „isprava” a patrupedelor a cauzat pagube uriase: peste 100 de oi au fost omorate de caini, iar alte zeci au fost ranite. Oamenii…

- One of the most reputed minstrels of the central County of Mures, Rafila Moldovan from the Idicel de Padure village, who has turned her home into a museum clustering the most important ethnographic assets of the Mures village, was awarded the "Living Human Treasure" title on behalf of the Ministry…