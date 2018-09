Mureş: Şapte lutieri din România, la cel mai mare concurs mondial de instrumente muzicale Sapte lutieri din Romania, intre care cinci din judetul Mures si doi din judetul Cluj, vor reprezenta Romania la cel mai mare concurs mondial de instrumente muzicale care va avea loc la Cremona, Italia, in luna octombrie. Competitia de la Cremona este organizata din trei in trei ani, iar la aceasta editie lutierii mureseni, care provin din Reghin, Solovastru si Breaza concureaza cu o vioara, patru violoncele si doua contrabasuri. Cel mai titrat lutier muresean este Francisc Gyorke, care va expune un violoncel si un contrabas, acesta pornind printre favoriti intrucat, in anul 2012, a ocupat locul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

