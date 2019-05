Sacrificiul celor 29 de militari romani cazuti in teatrele de operatii, in lupta impotriva terorismului, a fost prezentat, joi, in expozitia "Romania-NATO - de la parteneriat la alianta in lupta impotriva terorismului, pentru o lume mai sigura si mai buna" gazduita la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) Targu Mures, in cadrul campaniei #WeAreNATO. Expozitia realizata de Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I" are ca subiect contributia militarilor romani in teatrele de operatii NATO si drumul parcurs de tara noastra pana in momentul 2004, cand a aderat la NATO…