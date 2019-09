Mures: Retinuti sau arestati la domiciliu pentru braconaj si nerespectarea regimului armelor si munitiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de politisti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au efectuat 25 de perchezitii domiciliare pe raza judetului Calarasi vineri dimineata, la suspecti care au comis mai multe infractiuni.

- La aceasta ora, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 25 de percheziții domiciliare pe raza județului Calarași. In cauza se efectueaza cercetari in doua dosare penale aflate sub supravegherea…

- Doi barbati din localitatea argeseana Musatesti au fost retinuti, joi, in cazul unui politist care a murit in luna august, dupa ce a fost impuscat in timpul unei partide de vanatoare, potrivit Agerpres.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arges au anuntat ca cei doi barbati,…

- Un barbat de 64 de ani din Targu Mures a fost retinut de politisti, fiind banuit ca a detinut si confectionat munitie artizanala, pe care ar fi utilizat-o si la comiterea unor infractiuni de braconaj cinegetic."La data de 31 august a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante…

- Polițiștii de la arme il cerceteaza penal pe un cetațean roman, cu rezidența in Spania, care adus in Romania o arma de vanatoare fara a respecta legislația in domeniu. Este cercetat pentru contrabanda și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Poliția precizeaza ca pentru a introduce pe teritoriul…

- Polițiștii vasluieni au efectuat o percheziție la domiciliul unui barbat din municipiul Vaslui, ocazie cu care au depistat și ridicat, in vederea cercetarii, doua pistoale cu aer comprimat, recipiente cu aer comprimat ce deserveau cele 2 pistoale, precum și muniție aferenta (proiectile din cauciuc).…

- Trei din cei cinci barbați din Bistrița-Nasaud reținuți, miercuri, sub acuzații de braconaj, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și respectiv contrabanda calificata, au primit arestare preventiva. Unul a ajuns dupa gratii, iar ceilalți doi in arest la domiciliu. Judecatorul de drepturi…

- La data de 3 iulie a.c., in jurul orei 21.30, in afara localitații Valea Viilor, pe un fond de vanatoate privat, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Axente Sever au depistat trei medieșeni cu varste cuprinse intre 42 și 68 de ani care aveau asupra lor o arma de vanatoare și muniția aferenta. Read More...