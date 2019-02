Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 25 februarie 2019, Adunarea Generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in temeiul Hotararii Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 95 20.02.2019, cu majoritatea voturilor, a hotarat solidarizarea…

- Decizie inedita a procurorilor din Brașov. Aceștia au emis un comunicat de presa prin care anunța ca vor cere Parlamentului sa interzica Guvernului modificarea legilor justiției prin ordonanțe de urgența. Mai jos, solicitarea magistraților de la Parchetul de pe langa Tribunalul Brașov: Avand in vedere…

- Ordonanta de Urgenta 7/2019 ce aduce modificari legilor justitiei, adoptata de Guvernul Dancila in data de 19.02.2019, intempestiv si fara minime consultari, contine o serie de prevederi care incalca principiul separarii carierei judecatorilor de cea a procurorilor si modifica conditiile de accedere…

- Aproximativ doua sute de judecatori si procurori, inclusiv de la DIICOT si DNA, au protestat, vineri dimineata, in fata Palatului de Justite din Cluj-Napoca. Judecatorii Tribunalului Cluj au anuntat ca, incepand de luni, vor suspenda activitatea judiciara timp de o saptamana. In plus, magistratii afirma…

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) critica Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) pe legile justiției și solicita Guvernului Dancila sa revina de indata asupra acestor prevederi, inainte ca acestea sa produca efecte negative iremediabile. OUG pe legile justitiei contine o serie de…

- Guvernul a adoptat marti o OUG care modifica legile Justitiei si care se refera, printre altele, la delegarile in functii de conducere de rang inalt din cadrul Ministerului Public, a anuntat ministrul Tudorel Toader. Potrivit ministrului, Executivul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri…

- Consiliul Superior al Magistraturii a amanat, marti o decizie privind avizarea OUG privind Legile Justitiei, dupa cum informeaza publicatia G4media. Lipsa avizului CSM nu impiedica Guvernul sa adopte azi aceasta ordonanta de urgenta.

- Consiliul Superior al Magistraturii a respins, luni, solicitarile inaintate de Parchetul General, privind incuviintarea arestarii lui Mircea Negulescu, fost procuror al DNA Ploiești, si Lucian Onea, fostul șef al DNA Ploiești.