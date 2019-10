Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia „Academia Mamicilor din Timișoara” continua proiectul lunar „Implica-te si schimba destine – doneaza sange”. Poți dona sange și poți ajuta copiii care se afla pe patul de spital… Academia Mamicilor din urbea de pe Bega va cheama la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara (strada…

- Municipiul Iasi va promova astazi initiativa „In orasul meu, o zi fara masina!” Demersul are drept obiectiv renuntarea la masinile proprii in folosul transportului public, a bicicletelor si a mersului pe jos. Astfel, in intervalul orar 8.00 – 20.00, traficul auto va fi interzis, in functie de necesitati,…

- Cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, circa 30 de preoti din Protopopiatul Baia Mare au donat marti, 17 septembrie 2019, sange la Centrul de Transfuzie Sanguina din Baia Mare, director bilog principal Daniela Veber, la chemarea Parintelui Protopop de…

- Mai mulți elevi militari doneaza saptamana aceasta sange, in cadrul unei campanii dedicate implinirii a 100 de ani de la inființarea liceului militar. Prin intermediul campaniei „100 donatori la 100 de ani”, elevii și cadrele militare ale colegiului au raspuns apelurilor lansate periodic de Centrul…

- Soferul unui microbuz scolar din localitatea Stefan cel Mare, judetul Vaslui, a fost prins, astazi, de politisti, in timp ce conducea autovehiculul respectiv, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Soferul a fost oprit in trafic dupa ce ii lasase deja pe elevi la scoala. Purtatorul de cuvant al…

- Digi | RCS & RDS, impreuna cu Centrul de Transfuzie Sanguina București și celelalte centre regionale din țara, au desfașurat in perioada iunie - august 2019 o prima campanie de donare de sange „Digi doneaza viața”, prin intermediul careia au atras atenția opiniei publice asupra nevoii mari de sange…

- Donarea de sange va avea loc joi, 29 august, intre orele 8.30 – 13, la sediul Centrului de Transfuzie Sanguina din Timișoara. Pe strada Martir Marius Ciopec nr. 1, langa Spitalul Județean Timișoara. Pentru a nu aștepta mult, a cunoaste ce condiții trebuie sa indeplinesca donatorii…

- Poți sa renunți la tutun și sa donezi sange. Ce zici de acest lucru? Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara deruleaza o campanie de sensibilizare și responsabilizare a populației consumatoare de tutun, spre salvarea reala de vieți prin donarea de sange. Direcția de Asistența Sociala…